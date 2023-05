Matarazzo: "Prömel ist ein Gewinn"

Nach überstandenem Knöchelbruch will Hoffenheims Führungsspieler noch entscheidend zum Klassenerhalt beitragen.

Diese 61. Spielminute hatte er herbeigesehnt, wochen- und monatelang. Insgesamt 175 Tage, 16 Bundesliga- und ein Pokalspiel hatte Grischa Prömel verpasst, nachdem er sich in der Hinrunde gegen Leipzig den Knöchel gebrochen hatte.

"Für mich persönlich war es ein schöner Moment, als ich zur Einwechslung bereit stand. Da hat sich gegen Leipzig der Kreis geschlossen", erklärte der 28-Jährige, der sich behutsam seinem Comeback angenähert hatte und zuletzt eine erfolgreiche Generalprobe im Regionalligateam absolviert hatte, "körperlich geht es mir gut, der Knöchel hat keine Probleme gemacht. Es war eine harte Zeit für mich, der Mannschaft zusehen zu müssen und über Monate nur allein zu trainieren. Das macht mir Mut und gibt mir viel Kraft."

Deutlich besserer Punktschnitt mit Prömel

Genau das soll der Leistungsträger, der bis zu seiner Verletzung immer in der Startelf gestanden hatte auch der Mannschaft geben in der nun entscheidenden Phase im Kampf um den Klassenerhalt. "Ich kann jetzt ein bisschen was einbringen in die Mannschaft und hoffe, dass wir schnellstmöglich genügend Punkte sammeln", versichert Prömel, mit dem die TSG in den ersten zwölf Saisonspielen 18 Punkte geholt hatte, in 16 Partien ohne ihn nur noch elf.

In Leipzig reichte es zwar nicht für Zählbares, dennoch hatte Prömels Einwechslung in Verbindung mit der des ebenfalls kombinationssicheren Sebastian Rudy durchaus belebende Wirkung. "Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich besser im Spiel, aber die hundertprozentigen Chancen konnten wir nicht herausspielen und haben defensiv auch einiges zugelassen, klar, Leipzig ist eine Topmannschaft. Das müssen wir schnell aus dem Kopf kriegen und nächste Woche besser machen", erkennt Prömel, "man kann aus dem Spiel schon einiges mitnehmen. Wenn alle bereit sind zu ackern und auch den Ball haben zu wollen, dann haben wir streckenweise auch Leipzig Paroli bieten können. Aber das müssen wir konstant über 90 Minuten bringen." Da geht einer gleich schon wieder verbal voran.

Prömels Rückkehr in die Startelf: Matarazzo wartet noch ab

Über den willkommenen Impuls in dieser kritischen Saisonphase freut sich auch Trainer Pellegrino Matarazzo über Prömels ersten Auftritt unter seiner Regie. "Grischa ist auf jeden Fall ein Gewinn. Er hat uns Stabilität und Struktur gegeben in der zweiten Halbzeit", resümierte Matarazzo, "er hat die 30 Minuten gut verkraftet, gut gearbeitet, Bälle gut gesichert, seine Laufwege in die Tiefe gehabt. Er hat die Meter gemacht, die er machen musste. Wir werden sehen, wie lange er nächste Woche gehen kann mit einer weiteren Woche Training in den Beinen." Denn da steigt das eminent wichtige Heimspiel gegen die aktuell wenig souveränen Frankfurter, die zudem unter der Woche auch noch im DFB-Pokal gefordert sind.

Dann womöglich wieder mit Prömel in der Startelf. "Wir müssen bei uns bleiben, es nützt nichts, auf die anderen Plätze zu schauen und hoffen, dass andere für uns spielen, wir müssen unsere Aufgaben erledigen", mahnt Prömel, "wir wissen alle, worum es in den nächsten Spielen geht, wir kämpfen um den Klassenerhalt. Wir sind klar im Kopf und müssen in den nächsten Wochen ans Limit gehen, da möchte ich mich einbringen und der Mannschaft helfen."

Die kann gerade jede zusätzliche Hilfe gut brauchen.