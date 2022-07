Matarazzo positiv: Fürs Trainingslager wird's knapp

Jetzt hat es auch den Cheftrainer des VfB Stuttgart erwischt. Pellegrino Matarazzo wurde zum Start in die zweite Trainingswoche positiv auf das Coronavirus getestet. Für seine Teilnahme am Trainingslager von Beginn an wird es knapp.

Positiv getestet: VfB-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo. IMAGO/Pressefoto Baumann