Matarazzo plant mit Vogt: "Er ist noch da. Punkt."

Wechselt Kevin Vogt zum 1. FC Union? Sein Trainer Pellegrino Matarazzo hofft auf einen Verbleib des Routiniers bei der TSG Hoffenheim.

Das erklärte der 46-Jährige zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Das Interesse habe ich mitbekommen", sagte Matarazzo am Mittwoch, unterstrich aber zugleich: "Kevin ist bei uns, er hat noch anderthalb Jahre Vertrag. Er ist noch da. Punkt." Entsprechend plant der Coach auch mit dem Defensivallrounder. Zumal er in einer zuletzt doch bedenklich wackeligen Dreierkette in der Regel die verlässlichste Größe war. Entsprechend lobt Matarazzo: "Kevin hat eine gute Vorrunde gespielt, war stabil, ist spielstark in der Kette."

Allerdings sollen die Köpenicker dem Routinier ein attraktives Angebot vorgelegt haben, garniert mit einer Vertragslaufzeit, die über 2025 hinaus geht - dann endet sein Arbeitspapier in Hoffenheim. Ob Vogt einen möglichen Wechselwunsch bei Matarazzo hinterlegt hat, wollte der Trainer nicht verraten: "Was im Büro stattfindet, findet im Büro statt Das bleibt hinter verschlossenen Türen."

Angesichts der nicht immer sattelfesten Defensive dürfte ein Transfer des 32-Jährigen dem Trainer wenig schmecken. Andererseits: Neben dem gelernten Mittelfeldmann Vogt, der in der Vergangenheit häufig die zentrale und zuletzt die halblinke Rolle in der Dreierkette eingenommen hatte, stehen mit John Brooks, Ozan Kabak, Attila Szalai, Stanley Nsoki, Kevin Akpoguma und Kasim Adams sechs Innenverteidiger im TSG-Kader. Zudem kann Florian Grillitsch ebenfalls die Zentrumsrolle in der Abwehrkette einnehmen. Man darf gespannt sein, ob Vogt noch die Reise mit nach München antritt.

Conte und Geiger zurück im Teamtraining

Dies definitiv nicht tun werden die Langzeitverletzten Marco John und Mergim Berisha (beide Kreuzbandriss) sowie Afrika-Cup-Fahrer Diadie Samassekou. Gute Nachrichten hatte Matarazzo von Bambasé Conté und Dennis Geiger. Demnach haben beide am Mittwoch erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert.

Bei Conté sei sogar in der nächsten Woche erstmals wieder eine komplette Einheit mit der Mannschaft denkbar. Bei Geiger, der in der laufenden Spielzeit verletzungsbedingt noch keine Pflichtspielminute absolvieren konnte, wollte der Italo-Amerikaner noch keine Prognose abgeben.