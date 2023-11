Matarazzo: "Offensichtlich hat man die Botschaft nicht verstanden"

Eine Woche nach seinem "Vollgas-Aufruf" legt Hoffenheims Trainer nach und fordert eine Reaktion seiner Truppe.

Pellegrino Matarazzo hatte ganz bewusst vor einer Woche die kommenden Spiele zur "Schlüsselphase der Saison" erhoben und einen "Vollgas"-Aufruf an seine Mannschaft gerichtet. Der ist nach der dürftigen Vorstellung beim letztlich sogar schmeichelhaften 1:1 gegen Mainz ins Leere gelaufen. "Meine Aussage zur 'Schlüsselphase' ist aus einem bestimmten Grund gefallen, ein bisschen proaktiv“, erklärte Matarazzo, der Nachlässigkeiten hatte vorbeugen wollen, "weil wir etwas vorhaben, das sind wichtige Spiele. Wenn wir mehr wollen, brauchen wir eine gewisse Gier, in jeder Trainingseinheit und an jedem Spieltag, ans Maximum zu gehen. Ein bisschen weniger ist zu wenig."

Das hat seine Truppe am vergangenen Sonntag erfahren müssen. "Ich bin nicht zufrieden, und nach dem Spiel waren die Jungs auch nicht zufrieden. Manchmal ist die Unzufriedenheit im Kopf, und dann muss sie übergehen in den kompletten Köper, damit man sie auch spürt", erklärt der seit Dienstag 46-Jährige, "manchmal braucht man auch ein Spiel wie gegen Mainz, damit irgendetwas passiert. Fakt ist, ich bin klar mit unserem Weg, es geht darum, es sehr konsequent umzusetzen."

Deshalb erneuert und intensiviert der TSG-Trainer seinen Appell. "Offensichtlich hat man die Botschaft nicht verstanden", mutmaßt Matarazzo, "entweder hat man nicht verstanden, worum es geht, oder die Mannschaft war untereinander nicht verbunden, dann ist es auch nicht möglich, Energie zu bringen." Basics hätten gefehlt. "Der Abstand zum Gegner, mit welcher Intensität schalten wir um nach Ballverlust? Wie verteidigen wir als Block? Mit welcher Kompaktheit? Wie sehen unsere Pressing-Auslöser aus?" fragt Matarazzo. "Und das hat wieder mit Energie und Verbindung zu tun."

Prägende Negativ-Momente gegen Mainz

Auch die nach der Länderspielpause kurze Vorbereitungszeit mag eine Rolle gespielt haben, "so viel Zeit war nicht da, das Meiste, was sie mitbekommen hatten, war über die Medien und über die Ansprache vor dem Spiel", so Matarazzo, zudem gebe es "prägende Momente in einem Spiel, unsere ersten vier Aktionen waren drei Fehlpässe und ein Dribbling ins Aus - das ist nicht produktiv für ein befreites, aufgeschlossenes Spiel, das war eine Handbremse".

Höhen und Tiefen sind normal bei jeder Mannschaft, die Frage ist immer, wie tief und wie lange? Pellegrino Matarazzo

Doch nun fallen sämtliche Erklärungen als Ausreden oder Alibis weg vor dem Auftritt am Samstag in Gladbach (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ganz bewusst legt Matarazzo nach, um einen weiteren, der in Hoffenheim bestens bekannten kapitalen Leistungseinbrüche auszuschließen. "Höhen und Tiefen sind normal bei jeder Mannschaft, die Frage ist immer, wie tief und wie lange?", so der US-Amerikaner. "Was man immer machen kann, ist, die Antennen hochzufahren, schnell einzugreifen und im Keim zu ersticken."

Unter der Woche habe die Mannschaft die erwünschte Reaktion gezeigt. "Spätestens nach so einer Leistung ist es im ganzen Körper, im Herzen und im Bauch, das muss auch sein, das möchte ich auch spüren", verlangt Matarazzo, "das habe ich auch im Training - da war eine ganz andere Energie auf dem Platz, das ist unser Anspruch auch für die Spiele." Klar ist: Nach einer kompletten Trainingswoche und dem nun zweiten Weckruf muss die Mannschaft am Samstag ergebnisoffen Leistung liefern, mal sehen. Ob sie diesmal verstanden hat.

Allerdings steht die Besetzung noch in den Sternen. "Wir haben mit Florian Grillitsch und Anton Stach zwei Krankheitsfälle, die hoffentlich heute oder morgen einsteigen und eine Option für Samstag sein können", hofft Matarazzo, der zudem auf den gelbgesperrten Grischa Prömel verzichten muss.