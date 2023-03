Matarazzo: Mit Wut gegen Werder

Nach dem Heimsieg gegen Hertha BSC (3:1) will und muss Hoffenheim im Abstiegskampf nun auch auswärts nachlegen.

Ausgerechnet nach dem so lange ersehnten Erfolgserlebnis gegen die Berliner unterbrachen die Länderspiele im März die aufkeimende Aufbruchstimmung und die spürbare Entschlossenheit in Hoffenheim. Laut Pellegrino Matarazzo tat die Länderspielpause der trotzigen Jetzt-erst-recht-Grundstimmung keinen Abbruch. "Alles ist sehr positiv verlaufen, alle sind gesund zurückgekommen, wir haben viele positive Leistungen und Erfolgserlebnisse gesehen", resümierte der TSG-Trainer, "ich spüre Freude und eine gute Energie in der Kabine, auch die Jungs, die hier waren, haben sehr gut und fokussiert gearbeitet."

Auch auf den Gegner hat der 45-Jährige seine Mannschaft besonders gut eingestellt, schließlich hat Matarazzo im Gegensatz zur TSG schon gepunktet gegen Werder in dieser Saison, sogar in Bremen. Am zweiten Spieltag hatte der damals noch in Stuttgart angestellte Coach ein 2:2 im hohen Norden erzielt, erst in der Nachspielzeit hatten die Gastgeber die drohende Heimniederlage noch abgewendet. Hoffenheim hatte indes in der Hinrunde unter André Breitenreiter das Heimspiel gegen Bremen unnötig 1:2 verloren. "Bremen hat eine sehr offensive Spielanlage, sie machen es echt gut und gehen auch Risiko ein", weiß Matarazzo aus eigener Erfahrung, "so schießen sie viele Tore, sind dadurch aber auch anfällig bei Ballverlusten oder wenn der Gegner den Ball hat."

Matarazzos Mittel gegen Füllkrug und Ducksch

Auch für das gefährliche Angriffsduo Niclas Füllkrug und Marin Ducksch scheint die TSG präpariert. "Ein Sturmduo mit viel Durchschlagskraft, die Scorerpunkte sprechen für sich. Bremen zieht auch die Räume für die Stürmer sehr gut frei, die Spieler drumherum machen manche Bewegungen nur, um die Stürmer freizukriegen, das ist uns bewusst, und dagegen gibt es zwei Mittel", erklärt Matarazzo, "dass sie weniger Bälle bekommen, und dass die Bälle, die sie bekommen, gut verteidigt werden. Ob die Kette intensiv durchschiebt, um am Mann zu sein oder die Bälle gar nicht zulässt. Wir werden auch zwei unterschiedliche Pressinghöhen einbauen, weil das schon eine Mannschaft ist, die eine offensive Spielanlage hat, wir müssen entscheiden, in welcher Phase wir welches Verhalten brauchen."

"Wir sind bereit für den nächsten Angriff"

Klingt nach einem augeklügelten Plan, deshalb ist sich Matarazzo sicher: "Wir sind vorbereitet und bereit für den nächsten Angriff." Denn mit einem Sieg allein ist im Abstiegskampf noch nichts gewonnen. "Jeder will mehr, wir sind noch lange nicht am Ende, wir müssen im Angriffsmodus bleiben, dass wir auch dieses Spiel mit viel Wut und Energie angehen, dann sind wir auf einem guten Weg, den nächsten Dreier einzufahren."

Personell stehen wieder mehr Alternativen zur Verfügung. So könnte der zuletzt gesperrte Ozan Kabak wieder eingreifen. Stellt sich die Frage, ob der bislang gesetzte Innenverteidiger sich nun erst mal hinten wird anstellen müssen, nachdem seine Vertreter gegen Berlin den ersten Sieg einfuhren und weitgehend stabil standen. "Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen", verriet immerhin Matarazzo, "die Mannschaft, die gegen Berlin auf dem Platz stand, hat einen guten Job gemacht. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht die eine oder andere Veränderung geben kann. Es gab schon den einen oder anderen Spieler, der eine sehr gute Form hatte in den letzten Tagen."

Prömel könnte gegen Schalke eine Option sein

Auch Stanley Nsoki hat seine Hüftprobleme überwunden, dürfte aber dennoch kein Thema sein für die erste Elf. Auch Grischa Prömel nicht, dennoch zeichnet sich das Comeback der Hoffenheimer Führungskraft nun ab, knapp fünf Monate nach dessen Knöchelbruch. "Er steht wieder auf dem Platz und nimmt an manchen Bausteinen im Training teil, noch nicht aktiv im Zweikampf, aber wir glauben, dass er nächste Woche den Einstieg ins volle Mannschaftraining starten könnte", prognostiziert Matarazzo, "das Ziel ist schon, dass er gegen Schalke wieder eine Option sein kann für den Kader." Dieses wichtige Heimspiel steigt exakt eine Woche nach dem Bremenspiel am Ostersonntag.

Auch der zuletzt muskelverletzte Justin Che absolviert wieder Teile des Trainings und könnte demnächst wieder eingreifen. Dagegen tritt der im Winter an der Leiste operierte Jacob Bruun Larsen auf der Stelle. "Das dauert noch, er kommt nicht voran", so Matarazzo, "es ist nicht absehbar, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann." Auch dessen Landsmann Kasper Dolberg hat immer noch an den Folgen seiner vor rund drei Wochen erlittenen Gehirnerschütterung zu knabbern. "Er ist noch nicht bei uns im Training aktiv, er hatte weiterhin Symptome", so Matarazzo, "jetzt fühlt er sich endlich wieder besser, um die nächsten Schritte zu gehen." Auch das kann noch dauern.