Matarazzo mahnt: "Nicht in Schönheit sterben"

Vor einem Jahr hielt Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo mit dem VfB Stuttgart die Klasse, jetzt soll auch mit der TSG der finale Schritt gelingen.

Ganz so spannend wie im Vorjahr muss es für seinen Geschmack nicht wieder werden. Damals rettete sich Matarazzo mit dem VfB Stuttgart am letzten Spieltag mit einem späten Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg gegen Köln. Diesmal soll der entscheidende Schritt im Idealfall am vorletzten Spieltag gelingen, damit es nicht wieder zu einem dramatischen Höhepunkt kommen möge, dieses Mal in und gegen Stuttgart.

"Der Wunsch ist groß, über die Ziellinie zu gehen. Wir können unseren Part dazu beitragen, einen sehr großen Schritt zu machen", erklärt Matarazzo, der aus dem Fundus der Erfahrungen des letztjährigen Saisonfinales schöpfen kann, "wenn man mal Abstiegskampf erlebt hat, dann versteht man, was das für eine Situation ist, was funktionieren kann und wie man eine Mannschaft packen kann." Da war der 45-Jährige nach der 1:2-Niederlage in Wolfsburg verstärkt als Psychologe gefordert.

"Wir haben tatsächlich einige Tage gebraucht, um die Niederlage in Wolfsburg zu verdauen. Es war Unzufriedenheit da, ein Nachdenken und ein Hadern, diese Enttäuschung war zu spüren", verriet Matarazzo, "aber Ängste sind keine gewinnbringende Emotion. Visionen zum Erfolg ist ein ganz anderer Ansatz. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass es keine Zeit mehr gibt zu hadern oder sich andere Saisonverläufe zu wünschen, sondern wieder aufzustehen und zu verstehen, welche Chance wir haben am Samstag. Wir sind kurz vor der Linie, dazu brauchen wir positive Energie von allen auf dem Platz."

Matarazzo: "Gegen Union kann keine Mannschaft spielerisch glänzen"

Mental sei die Mannschaft wieder aufgerichtet, nun versucht der Fußballlehrer seiner Truppe auch einen taktisch klugen Plan einzutrichtern gegen den speziellen Gegner Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Mut und einen Plan haben wir, wir wissen, wie wir Union wehtun können. Wichtig wird sein, dass wir nicht in Schönheit sterben", mahnt Matarazzo, "sondern einen effektiven, pragmatischen Ansatz wählen. Um nicht in ihre Stärken zu spielen."

Dazu sollen seine fußballerische Feingeister wohl eher schnörkellos nach vorne spielen, um nicht genau jene Ballverluste zu produzieren, auf die die konterstarken Berliner lauern. "Gegen Union kann keine Mannschaft spielerisch glänzen, wir brauchen einen effektiven Ansatz und die Bereitschaft, sich zu reiben", so umschreibt es Matarazzo, "Union steht für eine defensive Kompaktheit, es ist sehr schwer gegen sie aufzudrehen zwischen den Linien, man hat immer einen Gegner im Rücken. Sie haben ein gutes Konterspiel besonders mit Becker, der enorme Geschwindigkeit mitbringt und sie sind sehr gefährlich bei Standardsituationen. Sie haben ihre Spielidee auch erweitert und auch gegen tiefstehende Gegner Lösungen eingebaut. Sie sind kompletter als vor 18 Monaten, es ist kein Zufall, dass sie da oben stehen."

Es wird also deutlich mehr passen müssen im Spiel der TSG als vor Wochenfrist in Wolfsburg, um dem ersehnten Ziel tatsächlich (vor)entscheidend näher zu kommen. "Solche Emotionen zu feiern wäre richtig geil, für solche Momente bin ich Trainer geworden. Wenn notwendig auch am Sonntag auf der Couch zu feiern, das ist mir scheißegal", versichert Matarazzo beim Rückblick auf die emotionale Rettung mit Stuttgart vergangene Saison. Jene Stuttgarter spielen erst am Sonntag in Mainz, womöglich wird sich erst dann herausstellen, ob es zu einem doppelt brisanten Showdown am letzten Spieltag kommen wird, wenn Hoffenheims früherer VfB-Trainer in Stuttgart auf den früheren TSG-Coach Sebastian Hoeneß trifft.