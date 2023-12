Matarazzo lobt und hadert: "Vier Punkte zu wenig"

"Noch nicht komplett abgehakt" hat Pellegrino Matarazzo nach eigenem Bekunden das nervenaufreibende wie unnötige 3:3 gegen Darmstadt 98.

"Unabhängig von Punkten und Leistung", schildert Matarazzo: "Wenn ich meinen Start vergleiche mit der jetzigen Situation: Es ist ein ganz anderer Geist in der Mannschaft."

"Schritt zur Exzellenz"

Die damals, bei seiner Amtsübernahme im Februar, tief im Abstiegskampf steckte und auch unter dem neuen Coach zunächst fünfmal in Serie verlor, ehe sie sich im Endspurt eindrucksvoll aus dem Sumpf zog. Insofern ist Rang sieben mit 24 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt in der Tat ein Zwischenresultat, das sich sehen lassen kann. Matarazzo weiß aber auch, dass die Leistungen noch zu schwankend sind. Auf diese fehlende Konstanz angesprochen, sagt der Italo-Amerikaner: "Das ist ein Thema, das wir angehen werden." Allerdings schränkt der Fußball-Lehrer auch ein: "Alle um uns herum sind inkonstant, konstant sind die Top-Vier. Das ist der Schritt zur Exzellenz."

Ein Spiegel dieser Schwankungen war aus Sicht des Trainers die jüngere Vergangenheit mit dem Schlusspunkt, dem vermeidbaren Remis gegen Schlusslicht Darmstadt: "Das war ein bitterer Abschluss. Das war am Ende einer sehr wichtigen Phase, die mit dem Mainz-Spiel begann." Die Resultate seit dem 1:1 gegen die Rheinhessen am 12. Spieltag: 1:2 bei Borussia Mönchengladbach, 3:1 gegen den VfL Bochum, 1:3 bei RB Leipzig und nun das 3:3 gegen die Lilien. "Wir haben vier Punkte zu wenig aus dieser Phase", ärgert sich Matarazzo, der der Meinung ist, dass sowohl gegen Gladbach als auch gegen Darmstadt ein Sieg drin gewesen wäre, dafür der Zähler gegen Mainz glücklich zustande kam. "Deswegen hat man kein Top-Gefühl von der Phase, auch wenn es zwischendrin gute Leistungen waren."

Auffällig ist nach wie vor, dass es der TSG schwer gelingt, Defensivpatzer abzustellen. Obgleich im Sommer einmal mehr auf finanziell hohem Niveau nachgebessert wurde in Person von Attila Szalai, der jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommt. Gegen die Lilien waren es beispielsweise John Anthony Brooks und Ozan Kabak, denen schwere Fehler unterliefen. Auch das wird Matarazzo in der kurzen Vorbereitung ab 2. Januar angehen müssen, ehe es am 12. Januar zum FC Bayern geht (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).