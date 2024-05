Matarazzo lässt Bülter hoffen

Wie knackt man den Abwehrriegel des defensivstarken 1. FC Union? Das ist ein Thema, mit dem sich Pellegrino Matarazzo, Trainer der TSG Hoffenheim, in dieser Woche intensiv beschäftigt hat.

Naturgemäß, schließlich sind die Kraichgauer an diesem Samstag in Köpenick gefordert (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de), um ihren bislang guten Saisonstart mit neun Punkten aus vier Partien zu veredeln. Der Italo-Amerikaner erkennt beim Champions-League-Debütanten - wenig überraschend - "eine unangenehme Verteidigungsweise. Sie erlauben dem Gegner nur selten, aufzudrehen". Das sei auch bei ihrer Königsklassenpremiere zu beobachten gewesen, schildert der 45-Jährige. Da sei Real Madrid "fast immer nur mit Gegnerdruck" zum Abschluss gekommen. Die bittere 0:1-Niederlage der Unioner sah Matarazzo mit leichter Verzögerung, wie er schmunzelnd erzählt: "Ich musste meinen Sohn vom Training abholen, also erstmal 15 Minuten zurückspulen zu Hause."

Nach vorne gespult: Trotz des Respekts vor dem Gegner kennt der Hoffenheimer Coach auch Mittel, die taktisch starke Truppe seines Gegenübers Urs Fischer vor gewisse Aufgaben zu stellen. Für Matarazzo braucht es "sehr oft die Tiefe im richtigen Moment und eine Durchsetzung im Eins-gegen-Eins. Man muss sich mit einem gewissen Willen, einer gewissen Hartnäckigkeit durchsetzen", fordert er. Attribute, die perfekt auf Marius Bülter zutreffen, der selbst 58 Partien für den kommenden Gegner absolviert hat, zuletzt beim 3:1 in Köln aber auf der Bank saß. Die linke Bahn beackerte da der schussgewaltige Robert Skov.

Angesichts Matarazzos Ausführungen darf Bülter zumindest hoffen, an alter Wirkungsstätte ein Startelfmandat zu erhalten. Seine Geschwindigkeit könnte gefragt sein, dazu seine Qualitäten als Mentalitätsspieler, der die gefürchtete Kulisse an der Alten Försterei zudem bestens kennt. Viele Situationen, das dürfte allen in Hoffenheim klar sein, werden Fischers Schützlinge den Gästen kaum zugestehen. Das ist sozusagen Klub-DNA in Köpenick. Doch Matarazzo weiß: "Es gibt auch manche Momente in ihrem Spiel, die ich aktuell nicht kommunizieren möchte, wo man sie vielleicht ein Stück weit anfälliger sieht als in anderen. Unser Fokus liegt auch auf diesen Momenten. Natürlich in der Hoffnung, dass es wieder so aufgeht wie in der Rückrunde." Damals obsiegte die TSG am 33. Spieltag mit 4:2 und machte im Prinzip den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt.