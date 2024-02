Matarazzo kündigt an: "Variabler, flexibler, beweglicher"

Gelingt gegen den 1. FC Union endlich der erste Sieg für die TSG Hoffenheim im Jahr 2024? Pellegrino Matarazzo kündigt mehr Flexibilität in der Offensive an, bangt aber um einen für genau dieses Thema nicht ganz unwichtigen Mann.

Denn Florian Grillitsch plagen leichte Probleme im Knie-Bereich. Noch ist laut Matarazzo unklar, ob der Österreicher am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Köpenicker mitwirken kann. Neben den Langzeitverletzten Mergim Berisha und Marco John wackelt auch noch Marius Bülter (Infekt). Dass Grillitsch womöglich passen muss, ist ärgerlich für die in der Krise steckende TSG, die seit November nur einmal gewonnen hat.

Denn der Österreicher machte seine Sache als Stellvertreter des gegen den 1. FC Köln (1:1) gelbgesperrt fehlenden John Anthony Brooks als Mittelmann einer Dreierkette wirklich ordentlich. Zwar könnte Brooks ihn personell eins zu eins ersetzen. Doch dem US-Amerikaner gehen die Qualitäten des "Regisseurs von hinten heraus" ab, wie sie Grillitsch eben in sich trägt. Und das hätte dann weniger Auswirkungen auf die zuletzt endlich vorhandene, defensive Stabilität, aber eben auf die jüngst lahmende Offensive. Die Stärkung der Abwehr ging doch einher mit einer gleichzeitigen Schwächung des eigentlichen Prunkstücks der Kraichgauer.

Diese Rechnung aber ist Matarazzo zu einfach. Der 46-Jährige wehrt sich gegen den Vorwurf, zu defensiv zu spielen: "Der Knackpunkt ist, dass wir in der Vergangenheit viel zu viele Tore kassiert haben. Besonders gegen Mannschaften, die gut verteidigen, ist es wichtig, nicht komplett aufzumachen und eher kontrolliert zu agieren in der Offensive." Mit Blick auf Samstag verspricht das eine zähe Partie, denn Matarazzo beschreibt die Gäste als genau das: eine gut verteidigende Truppe. "Es ist nicht einfach, aus dem Spiel heraus gegen Union ein Tor zu schießen. Da gab es in den letzten 13 Spielen nur eine Mannschaft, die das geschafft hat. Das war Bayern München."

Im Umkehrschluss will Matarazzo "offensiv variabler, flexibler, beweglicher auf dem Platz stehen und mit einer gewissen Effizienz". Die war in der Tat in der ersten Hälfte gegen den FC auch ein Problem, seine Mannschaft hatte drei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. "Dann redet jeder von einer reifen, einer souveränen Leistung." Das ist nicht falsch, allerdings war es nun auch kein echter Sturmlauf, den die Hoffenheimer auf den Rasen zauberten nach dem 0:1 und der späte Ausgleich bei aller Courage eher dem Umstand dilettantischer Verteidigung zuzuschreiben als der eigenen Kreativität.