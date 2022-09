Matarazzo: Kostic ist weg, die Gefahr ist geblieben

Ausgerechnet Ex-Spieler Filip Kostic war im Frankfurter Trikot stets ein Schreckgespenst für die Stuttgarter. Jetzt ist der Serbe weg, doch die Gefahr ist laut VfB-Trainer Pellegrio Matarazzo geblieben.

Denkt man in Stuttgart an Frankfurt, denkt man automatisch auch an Kostic. Der Serbe, der zwischen 2014 und 2016 aus Groningen kommend bei den Schwaben unter Vertrag stand, machte ausgerechnet gegen seinen ersten Bundesligaklub oft den Unterschied aus. In fünf direkten Duellen, einmal fehlte er wegen eines grippalen Infekts, erzielte der 29-Jährige vier Treffer. "Ja, er war zuletzt immer effektiv gegen uns", sagt auch Matarazzo, der den kommenden Kontrahenten deswegen nicht weniger gefährlich einschätzt. "Frankfurt hat zwei sehr gute Offensivverpflichtungen mit Mario Götze und Randal Kolo Muani, die sofort gezeigt haben, dass sie einen Mehrwert für die Mannschaft mitbringen." Nicht zu vergessen die weiteren Offensivkräfte wie Rafael Borré, Lucas Alario, Jesper Lindström oder Daichi Kamada, der zuletzt allerdings auf der Sechs agierte.

"Ich schaue die Spiele mit Rotwein, einem Grappa oder einem Whiskey"

Nach dem 2:2 beim FC Bayern treffen die Stuttgarter am Samstag erneut auf einen Champions-League-Teilnehmer. Ob man von dessen sportlicher Verpflichtung unter der Woche in Marseille profitieren kann, könne nicht sicher prognostiziert werden. "Wenn man 1:0 gewinnt, setzt das Energie frei, allerdings lässt man in dem Spiel auch Körner", erklärt der 44-Jährige. "Wir werden sehen, wie Frankfurt auftritt." Wie immer habe er die Partie der Hessen bei Olympique daheim vor dem Fernseher verfolgt. "Ich schaue die Spiele meistens nicht mit einem Bier in der Hand an, sondern mit einem Glas Rotwein, einem Grappa oder einem Whiskey", erzählt Matarazzo, der sich nebenbei Notizen macht, die er im Fall von Auffälligkeiten direkt an seine Spielanalysten weiterreicht.

Was auch immer diesmal den Weg aus dem Stift in den Notizblock gefunden hat. Es ändert nichts an der grundsätzlichen Einschätzung über den Europa-League-Gewinner der vergangenen Spielzeit. "Frankfurt ist eine sehr starke Mannschaft, die in den vergangenen Wochen in ihren Leistungen sicher auch schwankend war, aber zurecht Champions League spielt, weil sie eine hervorragende Vorsaison gespielt hat. Wir sind auf eine intensive Spielweise vorbereitet."