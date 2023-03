Matarazzo: "Kabak tut mir richtig leid"

Mit vermeidbaren Patzern bringen sich die Hoffenheimer in Freiburg selbst um den Lohn der Arbeit. Coach Pellegrino Matarazzo äußerte sich zum Platzverweis von Ozan Kabak.

Vor neun Jahren hatte Oliver Baumann Freiburg verlassen, um in Hoffenheim die vermeintlich besseren Perspektiven zu nutzen und zu verfolgen. Das ist durchaus gelungen zwischenzeitlich, immerhin spielte der Torhüter mit den Kraichgauern schon international, sogar in der Champions League. Diesmal aber kehrte der 32-Jährige als potenzieller Absteiger an seine frühere Wirkungsstätte zurück und musste darauf hoffen, dass dem international gestressten SC die Kräfte schwinden könnten. Doch ausgerechnet Baumann stärkte zunächst den Gegner, als er voreilig und ohne Absprache mit seinem die Situation klärenden Vordermann John Anthony Brooks das Gehäuse verließ, den Ball verfehlte und Freiburgs Eggestein ins leere Tor traf.

Immerhin zeigte sich die TSG von diesem erneuten Rückschlag unbeeindruckt, verlagerte das Spiel häufig in die Freiburger Hälfte und kam auch zum verdienten Ausgleich durch Angelo Stiller. Als sich der erste Punktgewinn unter Trainer Pellegrino Matarazzo abzuzeichnen schien, verlor allerdings Ozan Kabak kurz die Nerven und holte sich eine völlig überflüssige Gelb-Rote Karte ab. Der bereits verwarnte Verteidiger griff sich nach einer Freistoßentscheidung gegen Hoffenheim den Ball und schleuderte ihn demonstrativ wie zeitverzögernd vor den Augen von Schiedsrichter weg vom Tatort - und wunderte sich anschließend über die unvermeidliche Konsequenz: Platzverweis.

Damit hatte der bis dahin wirkungsvolle Abwehrrecke seinen Kollegen einen Bärendienst erwiesen und den nun numerisch überlegenen Gastgebern den letztlich entscheidenden Vorteil verschafft. Den nutzte kurz vor Schluss prompt Doan zum Siegtreffer, auch weil der eingewechselte Angelino mal wieder den entscheidenden Abwehrschritt zu spät kam.

Matarazzo: "Ich will das nicht schönreden"

"Eine dumme Gelb-Rote Karte", ärgerte sich Torschütze Angelo Stiller, "wir waren eigentlich besser im Spiel, das fühlte sich richtig gut an." Auch Matarazzo musste bei der Ursachenforschung für die fünfte Niederlage im fünften Spiel unter seiner Leitung nicht lange fahnden. "Knackpunkte waren die Effienz der Freiburger und die Gelb-Rote Karte, die unnötigerweise passiert ist", so der TSG-Trainer, "wir wissen, was wir an Ozan haben, er ist ein richtiger Fighter und haut sich rein mit vielen Emotionen." Diesmal eine zu viel. "Er war sich wohl nicht bewusst in dem Moment, dass er schon eine Gelbe Karte hat, ich will das nicht schönreden, er muss da einen kühlen Kopf bewahren, aber der Junge tut mir richtig leid", gestand Matarazzo. Kabak, der bereits in der Hinrunde in Köln Gelb-Rot gesehen hatte, muss nun im wichtigen Abstiegsduell mit Hertha BSC am kommenden Wochenende pausieren.

Dringend zu empfehlen ist den Hoffenheimer Profis, dann durchgehend kühlen Kopf zu bewahren, um mit den ersten Punkten unter Matarazzo wieder vom Tabellenende wegzukommen und nicht den Job ihres bereits zweiten Trainers dieser Saison ernsthaft zu gefährden.