Matarazzo: "Ich genieße jeden Tag mit Angelino"

Das Gastspiel mit der TSG Hoffenheim bei RB Leipzig könnte für Angelino den letzten Auftritt in Leipzig bedeuten.

Zweimal duellierte sich die TSG in dieser Saison schon mit Leipzig, zweimal unterlag Hoffenheim 1:3, im Hinrundenspiel ebenso wie Anfang Februar im DFB-Pokal in Leipzig. Jenes war das vorletzte Spiel unter Cheftrainer André Breitenreiter, ehe dann Pellegrino Matarazzo übernahm. Der immerhin hat bereits gepunktet gegen die Roten Bullen in dieser Saison, am ersten Spieltag holte der damalige VfB-Coach mit Stuttgart zu Hause ein 1:1. Nun will der 45-Jährige mit Hoffenheim auch bei den Leipzigern etwas mitnehmen, zumal RB zuletzt auch nicht den stabilsten Eindruck hinterließ und vier der jüngsten sieben Partien verlor.

"Man muss unterscheiden zwischen Stabilität in der Leistung und den Ergebnissen", relativiert Matarazzo, "das hört man auch von Trainer Marco Rose, sie haben auch gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht, da war mehr für sie drin." Der Pokalsieger und Champions-League-Anwärter ist und bleibt "eine Topmannschaft", weiß auch Grischa Prömel, der am Samstag auf sein Comeback hoffen darf.

Die TSG Hoffenheim und Matarazzo könnten allerdings auf eine andere Leipziger Mannschaft treffen, als die, die sie im bisherigen Saisonverlauf erlebten. "Fakt ist aber auch, dass RB die Grundordnung verändert hat zuletzt, wir werden sehen, ob sie weiter im 3-4-3 spielen oder zu ihrem 4-2-2-2 zurückkehren", erläutert Matarazzo, "davon hängt es ab, welche Räume aufgehen."

Unverändert aber sind die Stärken dieses Gegners. "RB ist gut in allen Phasen, sie pressen sehr hoch, haben ein gutes Gegenpressing, aber hinten auch Speed, um die Tiefe gut zu sichern, viele Elemente, die gut greifen", so Matarazzo, "für uns ist wichtig, nicht in ihre Stärken zu spielen, was den eigenen Ballbesitz angeht, ihrem Gegenpressing zu entgehen, raus aus dem Druck zu spielen und dem Gegner wenig Raum zu geben. Und anders als gegen Köln eine gute Restverteidigung zu haben, um ihre Konterangriffe im Keim zu ersticken."

Vertrag bis 2025 bei Gegner RB Leipzig

Besonders gut kennt natürlich Angelino die Spielweise und Eigenarten seines Stammvereins, der ihn für diese Saison im Gegenzug zum für 26 Millionen Euro verpflichteten David Raum nach Hoffenheim auslieh. Bis 2025 läuft der Vertrag des Spaniers noch in Leipzig, doch eine verheißungsvolle Zukunftsperspektive scheint er dort nicht zu haben.

Womöglich in Hoffenheim, nachdem der 25-Jährige sein Formtief unter Matarazzo überwunden hat? "Das bringt die Zukunft", schließt der TSG-Trainer nichts grundsätzlich aus, "ich kann nur sagen, dass es sehr viel Spaß macht, mit Angel zu arbeiten, weil er ein taktisch sehr intelligenter Spieler ist und eine hervorragende Technik hat. Er hat in den letzten Spielen gezeigt, wie wertvoll er für uns ist. Ich genieße jeden Tag, mit ihm zu arbeiten."

20 Millionen Ablöse: Verbleib von Angelino unwahrscheinlich

Ob das auch über den Sommer hinaus der Fall sein kann, bleibt ungewiss und unwahrscheinlich. Dazu müsste die TSG erst vor allem mal den Klassenerhalt sichern. Und dann auch noch eine Stange Geld in die Hand nehmen, um Angelino fest zu verpflichten. Von 20 Millionen Euro ist die Rede, für die der Linksfüßer RB verlassen könnte. Das dürfte Willen und Möglichkeiten der Kraichgauer deutlich übersteigen, zumal auch ein stattliches Gehalt zu stemmen wäre.

Die einzige Chance würde sich dann ergeben, wenn sich für den Techniker wider Erwartens auf dem Markt nichts Adäquates fände unter den gegebenen Rahmenbedingungen, das eröffnete womöglich für die TSG die Chance, Angelino noch eine weitere Saison auszuleihen. Bedeutet so oder so für den Spieler, in den restlichen Partien bestmögliche Eigenwerbung zu betreiben für einen neuen Interessenten und einen erneuten Orts- oder gar Ligawechsel nach dieser Saison.