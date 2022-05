Matarazzo: "Ich bin sehr zufrieden"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

Freut sich über einen Punkt in München: Pellegrino Matarazzo. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Bayern München - VfB Stuttgart 2:2 (2:1)



Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Kurz nach dem Spiel ist es nicht so schön, wenn man nicht gewonnen hat, grundsätzlich aber schon, wenn man die Schale bekommt. Wir haben offensiv ein gutes Spiel gemacht, aber unser Gegenpressing ist nicht gut. Es gab viel zu viele Chancen für einen Gegner, der auf dem Relegationsplatz steht. Ich wünsche mir, dass wir so spielen wie in der Hinrunde: mitreißend, stabil. Und natürlich haben wir auch noch paar Baustellen zu schließen im Kader."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Ich bin sehr zufrieden. Wir waren ab der ersten Minute im Spiel. Nach der Führung haben wir uns ein bisschen zu tief fallen lassen. Es ist auch klar, dass du gegen Bayern München Chancen überstehen und Effizienz zeigen musst. Ein Sieg war drin, aber wir nehmen den Punkt sehr, sehr gerne mit."

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)



Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin sehr, sehr zufrieden heute. Ich weiß, dass der eine oder andere am Donnerstag erst ins Bett ist, als die Sonne schon wieder geschienen hat. Es war vieles nicht perfekt. Wir haben schwer ins Spiel gefunden, sind aber hinten raus stärker geworden. Die Willensleistung und der Charakter des Teams sind beeindruckend."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war für mich trotz allem eine tolle Rückkehr, weil im Vorfeld schon einige Wogen geglättet wurden. Es war ein gutes Spiel. Wenn man über 90 Minuten die Torchancen hernimmt, hätten wir gewinnen müssen."

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)



Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Mir fällt es etwas schwer, jetzt Euphorie zu empfinden über den siebten Platz. Natürlich freut es mich, dass wir mindestens in einer internationalen Qualifikation spielen. Aber wenn ich so ein Spiel verliere, dann ärgert mich das erstmal. Mir ist heute nicht nach feiern zumute, aber wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehen Sie mich innerlich grinsen. Zur Leistung habe ich meiner Mannschaft gratuliert, sie haben nicht viel falsch gemacht."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es ist eine Riesensache für die Kölner, dass sie wieder europäisch spielen. Und es ist für uns eine Riesensache, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Das mussten wir uns erarbeiten, es war ein wichtiger, guter Auswärtssieg. Ob er verdient war, lassen wir mal dahingestellt. Aber wir hatten die richtige Mentalität auf dem Platz."

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund 1:3 (0:1)



Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Emotional war es vor dem Spiel schwierig. Es sind mir noch einmal die letzten dreieinhalb Jahre durch den Kopf gegangen. Es war außergewöhnlich. Wir hätten uns gerne mit einem besseren Ergebnis verabschiedet. Es war eine engagierte Leistung meiner Jungs, aber am Ende reicht es halt nicht."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben uns schwer getan, haben aber die Ruhe behalten. Wir haben das Spiel insgesamt kontrolliert und deshalb verdient gewonnen. Ich habe aber wieder Dinge gesehen, über die wir reden müssen. Es war der ein oder andere Zweikampf dabei, den wir nicht so angenommen haben. Ich habe aber auch wunderschön herausgespielte Tore gesehen."

Verpasste die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt: Felix Magath. IMAGO/Matthias Koch

Hertha BSC - FSV Mainz 05 1:2 (1:1)



Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Wir haben wirklich gut begonnen, uns dann immer passiver verhalten und die Mainzer das Spiel machen lassen. Wir hatten auch ein bisschen Pech. Für uns geht es darum, uns heute auf die Relegation vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob ich null Vertrauen in den FC Bayern habe. Ich habe keinen Einfluss darauf. Als Profi, für den ich mich halte, bereite ich mich auf den schlechtesten Fall vor."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir kamen gar nicht gut ins Spiel. Wir haben dann ordentlich gespielt, aber auch nicht mehr. Wir sind ein bisschen der glückliche Gewinner. Insgesamt war es eine ordentliche Leistung ohne zu glänzen."

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:4 (2:1)



Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir können sehr zufrieden sein mit der ersten Halbzeit, da waren wir sehr mutig. In der zweiten Hälfte war das Spiel deutlich offener. Aus unserer Sicht war es am Ende sehr bitter."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben eine erste Halbzeit mit angezogener Handbremse gesehen. Die zweite Hälfte war dann sensationell. Da haben wir den Weg viel direkter nach vorne gesucht."

SC Freiburg - Union Berlin 1:4 (0:3)



Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Union war direkt gut drin. Sie hatten eine brutale Effizienz, wir haben schlecht verteidigt. Das geht nicht auf dem Niveau, das ist inakzeptabel. Ich muss die Jungs aufrichten, ich bin auch noch aufgebracht. Wir waren die schlechtere Mannschaft, Union hat absolut verdient gewonnen. Wir müssen ein ernstes Wörtchen reden miteinander - und dann gehen wir nach Leverkusen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wahnsinn. Wir sitzen da und haben uns zum zweiten Mal für Europa qualifiziert, das ist aus meiner Sicht etwas Außergewöhnliches. Es war eine unglaublich starke erste Hälfte. Das war sehr überzeugend, wir waren sehr effizient."

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 2:1 (1:1)



Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, und dann gab es in der zweiten Halbzeit eine Chancenarmut. Wenn du mit der letzten Aktion das 2:1 machst, passt das einfach zu der ganzen Saison. Wir sind heute alle stolz. Das war einfach eine geile Saison."

Marco Kostmann (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Jungs sind genauso enttäuscht wie ich und die Fans. Wir sind jetzt abhängig davon, dass der FC Bayern gewinnt. Es war ein sehr zerfahrener Beginn von uns, da hat die Psyche die Physis beeinflusst. Wir haben keine Ruhe ins Spiel bekommen."