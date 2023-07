Matarazzo: "Grillitsch wird unseren Spielaufbau enorm beleben"

Im großen kicker-Interview (Montagausgabe) reflektiert Hoffenheims Chefcoach Pellegrino Matarazzo den steinigen Weg zum Klassenerhalt und kündigt Veränderungen an, zudem gibt der 45-Jährige Einblicke in sein Wesen und seinen Werdegang.

Einen Tag nach dem offiziellen Saisonstart mit dem Trainingsauftakt gewährt Hoffenheims Cheftrainer im großen kicker-Interview tiefe Einblicke in den nervenaufreibenden Prozess bis zum Klassenerhalt. Dazu musste Pellegrino Matarazzo deutlich abweichen von seiner Vorstellung vom idealen Fußball. "Ich glaube, dass ein Trainer vielseitig sein muss. Du musst werden, was die Mannschaft braucht", erklärt der 45-Jährige die zweckmäßige Abkehr vom spielerischen Ansatz, "du kannst nicht nur etwas sagen, du musst es ausstrahlen. Diese Vielseitigkeit ist in meiner Persönlichkeitsstruktur angelegt."

Künftig aber dürfte sich nach einer gezielten Vorbereitung der Hoffenheimer Fußballstil wieder ändern, dazu soll vor allem auch Rückkehrer Florian Grillitsch beitragen. "Weil Flo ein fantastischer Fußballer ist, er wird unseren Spielaufbau enorm beleben", ist sich der TSG-Coach sicher, "dazu kommt er mit einem anderen Mindset, einer Mission und einer anderen Motivation zurück, das wird uns helfen."

Grundsätzlich werde die zurückliegende Krise Konsequenzen vor allem auch auf die Einstellung der Hoffenheimer Profis haben müssen. "Es geht zukünftig darum, konstant zu performen. Jeden Tag, jedes Spiel nah am Maximum. Das ist Professionalität. Das ist unser Weg für die Zukunft", kündigt Matarazzo an, "sobald ich meine Leistung nicht mehr voll abrufe, weil ich das Gefühl habe, es geht um nichts mehr oder ich habe schon etwas erreicht, ist das nicht mehr professionell."

"Meine Ansprachen in der Halbzeit waren mir rückblickend sogar ab und an zu laut"

Zudem offenbart der medial eher zurückhaltend, smart und besonnen wirkende Matarazzo sein anderes emotionales Gesicht. "An der Seitenlinie und in Ansprachen werde ich regelmäßig emotional. Meine Ansprachen in der Halbzeit waren mir rückblickend sogar ab und an zu laut, da wünsche ich mir mehr Besonnenheit, da bin ich zu schnell auf 180", verrät Matarazzo.

Und er verrät auch, wer seine Vorbilder sind: "Ich glaube, dass Pep Guardiola mir viel gegeben hat. Meine Hospitation vor Ort in München hatte schon einen Einfluss. Natürlich war auch die Arbeit mit Julian Nagelsmann sehr inspirierend, er ist ein Toptrainer", weiß Matarazzo, der mit Nagelsmann einst die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert und ihm bei der TSG als Co-Trainer assistiert hatte.

Im aktuellen kicker-Interview der Montagsausgabe - hier auch als eMagazine - gewährt der US-Amerikaner obendrein Einblicke über die Hintergründe, den Antrieb und den Rückhalt seines ungewöhnlichen Werdeganges und spricht über seine familiären Wurzeln.