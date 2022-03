Matarazzo: Gegen jede Regel

Pellegrino Matarazzo ist ein Mann klarer Prinzipien. Nur bei der Frage, wer die Stuttgarter Freistöße schießt, ist der Trainer gegen jede Regel.

Wieder Rückstand, wieder Drama, wieder ein Erfolgserlebnis. Es gab viele denkwürdige Szenen in der Partie der Stuttgarter beim 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg. Aber eine wird sich etwas länger ins Gedächtnis einprägen: 79. Spielminute, Freistoß am Augsburger Strafraum für die Schwaben, die 1:2 zurückliegen. Chris Führich, der bis dahin neben Borna Sosa fast alle Freistöße und Ecken geschlagen hatte, will ausführen. Doch Omar Marmoush kommt dem Blondschopf zuvor, legt sich den Ball hin und lässt den Kollegen zeternd und klagend links stehen. Der Ärger ist im Gesicht des Verprellten deutlich zu erkennen. Aber auch der Blick und die Gesten Richtung Bank und Matarazzo helfen ihm nichts. Marmoush läuft an - und zirkelt den Ball über die Mauer links oben ins Eck. Das 2:2, der VfB ist wieder dran und dreht kurz darauf die Partie. Der bis dahin letzte Stuttgarter, dem so ein Kunststück gelang, ist Daniel Didavi. Der mittlerweile 32-Jährige traf am letzten Spieltag 2015/16 beim 1:3 in Wolfsburg direkt. Am Freitag schoss er den VfB II in der Regionalliga zum Derbysieg in Aalen (2:1).

Der Ärger zwischen Führich und Marmoush dürfte vergessen sein. Für den Trainer spielt dieser sowieso keine große Rolle. "Es gibt keine feste Reihenfolge bei den Freistoßschützen", erzählt der 44-Jährige. "Wir haben ein paar Spieler, die die Qualität dafür haben." Unstimmigkeiten auf dem Rasen seien nicht der Rede wert. "Die Jungs sind erwachsen genug. Wer überzeugt ist und schießen möchte, soll das tun." Nur im Fall, dass der Cheftrainer selbst nicht wirklich vom Schützen überzeugt ist, würde er aktiv werden. "Gibt es einen deutlichen Qualitätsunterschied, greife ich ein." Oder wenn wirklich nachhaltige Unstimmigkeiten drohen, "dann regle ich das".

Am Samstag sah er zu, wie sich Marmoush durchsetzte, dessen eigenwilliges Handeln hinterher auch als Zeichen von Selbstvertrauen gewertet wurde. Zum Glück, wie alle Stuttgarter hinterher gedacht haben dürften. Die Freistöße und Abschlüsse Führichs hatten an diesem Tag wenig bis keine Zielsteuerung. In der Nachspielzeit verpasste der immens fleißige und umtriebige Mittelfeldmann bezeichnenderweise die Riesenchance zum 4:2. Freistehend und aus kurzer Distanz zielte der 24-Jährige aufs lange Eck und scheiterte am grätschenden Niklas Dorsch. Erinnerungen an Führichs Pfostenschuss aus fünf Metern beim 1:2 in Hoffenheim wurden wach. Ein Fehlschuss ohne Folgen diesmal und entsprechend kein Problem. "Das war eine außergewöhnliche Rettungstat des Augsburgers", so Matarazzo. "Vielleicht hätte Chris eher ins kurze Eck schießen können. Aber wenn man drei Punkte hat, ist alles gut."

George Moissidis