Matarazzo fordert mehr Tore von Sosa

Im Pokal in Berlin gelang Borna Sosa sein zweiter Treffer überhaupt im Trikot des VfB Stuttgart. Dabei soll es nicht bleiben. Pellegrino Matarazzo fordert vom Linksfüßer mehr Tore.

Nicht nur Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat gerät ins Schwärmen, wenn er von Sosas linkem Fuß oder den Flanken spricht, die dieser in den gegnerischen Strafraum und bevorzugt auf den Kopf von Sasa Kalajdzic sendet. Der Kroate ist geachtet und gefürchtet ob dieser Qualitäten, mit denen allein sich Pellegrino Matarazzo allerdings nicht zufrieden geben will. Der Stuttgarter Trainer erwartet den nächsten Entwicklungsschritt. Und dieser beinhaltet, dass Sosa auch einmal selbst den Ball ins Netz befördert. Wie beim 6:0 beim BFC Dynamo in der ersten DFB-Pokalrunde am vergangenen Wochenende.

Sosas Torgefährlichkeit lässt sich im homöopathischen Bereich verorten. Bezüglich eigener Treffer ist der mittlerweile 23-Jährige in seiner Profilaufbahn nicht wirklich größer auffällig geworden. In seiner Heimat für Dynamo Zagreb überhaupt nicht, im Trikot des VfB Stuttgart nur zweimal: beim 6:0 im Pokal und in der Saison 2019/20 in der 2. Liga am 16. Dezember 2019 beim 1:1 in Darmstadt. In 38 Bundesligaspielen ging der Kroate bisher leer aus. Das soll sich jetzt ändern.

Das 2:0 vor der Pause beim BFC sei ein guter Ausgangspunkt, findet Matarazzo. "Borna hat sein Tor gemacht. Das ist für mich wichtig, weil ich nicht will, dass er nur Vorlagen liefert, sondern dass er auch selbst trifft", sagt der VfB-Trainer, der bereits in der Vorbereitung einen individuellen Ausbildungsschwerpunkt diesbezüglich gesetzt hat. "Wir wollen, dass er torgefährlicher wird."