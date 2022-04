Matarazzo favorisiert Anton

Der Ausfall von Wataru Endo und Atakan Karazor schlägt Lücken in die Stuttgarter Wunschformation. Trainer Pellegrino Matarazzo hat mehrere Möglichkeiten und einen Favoriten: Waldemar Anton.

Die Hoffnung, dass sich Endo angesichts einer harmlos verlaufenden Corona-Infektion vielleicht doch noch auf den letzten Drücker einsatzbereit melden könnte, wird sich nicht erfüllen. "Wataru befindet sich in häuslicher Isolation", erzählt Matarazzo, der den Kapitän für die Partie beim FSV Mainz 05 abschreibt. "Es gibt keine Chance, dass er fit sein wird. Unabhängig davon, ob er sich freitesten kann oder nicht."

Der Ausfall des Japaners, der der leistungsstabilste Stuttgarter in dieser Saison ist, trifft die Schwaben doppelt hart, nachdem auch Atakan Karazor nach seiner 5. Gelben Karte ebenfalls ausfällt. Dadurch klafft im defensiven Zentrum eine Lücke, die es zu schließen gilt. Vor allem auf der Sechser-Position direkt vor der Viererabwehrkette, auf der sich Karazor in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen festgespielt hat. Zu allem Überfluss fällt mit Naouirou Ahamada nach dessen Zehen-Operation eine weitere Alternative für diese Aufgabe aus.

Matarazzo will sich nicht in die Karten schauen lassen

Matarazzo hat sich in den vergangenen Tagen mit allerlei unterschiedlichen Besetzungsmöglichkeiten beschäftigt. "Es kommt ganz darauf an, welchen Spielertypen wir in Mainz auf dem Platz brauchen. Ob einen robusten oder eher einen spielstarken", erklärt der US-Italiener, der offen über die logischen Kandidaten spricht. "Wir könnten mit einem Waldemar Anton oder Hiroki Ito auf der Sechs vor der Kette agieren. Oder mit Clinton Mola, wenn er bis zum Spiel fit werden würde." Auch der eigentlich offensiv beheimatete Enzo Millot sei den einen oder anderen Gedanken wert, wenn man "einen spielstärkeren Typen" suche. Daniel Didavi, den der Coach in der jüngeren Vergangenheit im Training defensiv getestet hat, kommt wegen seiner Achillessehnenbeschwerden nicht infrage. Als allerletztes Mittel wäre ebenfalls denkbar, "die Struktur zu verändern". Die am wenigsten in Betracht gezogene Idee. Denn Matarazzo hat offensichtlich einen Favoriten: Waldemar Anton, dessen Namen er nicht in den Mund nimmt. "Die Entscheidung ist noch nicht gefallen."

Matarazzo: "Anton hätte nichts dagegen"

Allerdings macht der Cheftrainer kein Geheimnis daraus, dass er sich intensiv mit dem Innenverteidiger, der seine Gelbsperre abgesessen hat, für diese Rolle beschäftigt. Die dieser bei seinem Ex-Klub Hannover 96 schon sehr oft bekleidet hat. "Waldi ist robust, zweikampfstark, verfügt über eine gute Intensität in seinem Spiel und über die Führungsqualitäten, die man auf dieser Position braucht. Das könnte gut passen", sagt Matarazzo, der sich Spiele des 25-Jährigen als Sechser nochmal angeschaut und den Spieler gesprochen hat. "Er hätte nichts dagegen."