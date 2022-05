Matarazzo: "Es war nie eine Option, den Klub zu wechseln"

Jetzt wurde nach den Trainerposten in Augsburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Schalke und Gladbach auch der bei Borussia Dortmund frei. Vakanzen, die beim VfB Stuttgart allerdings keinerlei Unruhe heraufbeschwören. Pellegrino Matarazzo bekennt sich zu den Schwaben.

Die Frage nach seiner Zukunft am Neckar hatte der 44-Jährige selbst angestoßen. Mit einem zögerlichen und leeren Statement nach dem 2:1 am letzten Spieltag der gerade beendeten Saison gegen den 1. FC Köln. Er könne nicht sagen "was kommt. Dafür habe ich gerade keinen Kopf. Mein Kopf ist leer. Wir reden nächste Woche über die Zukunft". Sätze, die der Chefcoach heute und mit Blick auf die Vorkommnisse im und rund ums das Spiel gegen den FC relativiert.

"Das war krass", erklärt Matarazzo, der besonders die letzten fünf Minuten hervorhebt. Als Dortmund aus einem 0:1 ein 2:1 gegen Hertha BSC machen konnte und dem VfB die Tür zum Klassenerhalt aufstieß. "Die Energiewelle von den 60 000 Zuschauern floss in die Mannschaft. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das hat dazu geführt, dass wir noch das 2:1 erzielt haben."

In dem Moment ist man nur noch auf Autopilot. Pellegrino Matarazzo

Was zur nächsten Ausnahmesituation führte. "Eine Stimmungsexplosion, die man nie vergessen kann, selbst wenn man es möchte. Das prägt fürs Leben", erzählt der heute noch sichtlich berührte Cheftrainer. "In dem Moment ist man nur noch auf Autopilot. Man rennt um den Platz, weiß gar nicht, was man tut. Ich war nach dem Spiel einfach orientierungslos, hatte kein Gefühl, was gerade passiert, wo ich mich gerade befinde. Dieser Moment war so groß, dass ich einfach keine Zukunftsfragen beantworten konnte. Er war fast zu groß für den menschlichen Verstand. Etwas, das man nicht umreißen kann, das Tage braucht, um es zu verstehen."

Zeit, die er allerdings erst einmal Anfang dieser Woche mit der anberaumten Saisonanalyse mit Vorstandsboss Alexander Wehrle sowie den beiden Sportdirektoren Sven Mislintat und Markus Rüdt verbrachte. In der ganz klar besprochen wurde, gemeinsam und unverändert in die neue Saison zu gehen. Was seine Person betrifft, stand das nie in Frage, meint Matarazzo heute. Auch wenn um den VfB herum die Trainerposten frei wurden und sein Name bei dem einen oder anderen Diskussionsthema war.

VfB sei "einmalig"

"Ich werde nicht darüber sprechen, ob es Abwerbeversuche gab", sagt Matarazzo kurz. "Ich brauche diese Frage eigentlich auch nicht beantworten, denn es war nie eine Option, den Klub zu wechseln. Ich bin sehr dankbar, und freue mich, dass ich meinen Job zu Ende bringen konnte und wir die Ruhe behalten haben. Dieser Verein ist einmalig."

Veränderungen wird es im Trainerteam der Schwaben dennoch geben: Co-Trainer Peter Perchtold bat um die Auflösung seines Vertrags, um künftig bei der österreichischen Nationalmannschaft Assistent von Chefcoach Ralf Rangnick zu werden.

Fragezeichen hinter mehreren Personalien

Zu weiteren Veränderungen, die die Analyse der sportlichen Leitung ergeben hat, will sich Matarzzo (noch) nicht konkreter äußern. Die Kaderplanung laufe. Es sei aber nicht an der Zeit, Entscheidungen zu vermelden. Weder zu den abwanderungswilligen Sasa Kalajdzic (FC Bayern), Borna Sosa oder Orel Mangala. Noch zu den auslaufenden Verträgen von Daniel Didavi oder Erik Thommy. Noch zu den Chancen, Leihspieler Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg weiterzuverpflichten. Noch zu Namen etwaiger Neuzugänge. "Wir sind mit Spielern in Gesprächen, noch ist aber nichts spruchreif."

Bis auf die Daten, wie s weitergeht. Der VfB steigt am 25. und 26. Juni mit der Leistungsdiagnostik der Spieler in die neue Saison ein. Am 27. Juni ist der offizielle Trainingsauftakt. Vom 9. bis 16. Juli beziehen die Stuttgarter ein Trainingslager im Allgäu.