Matarazzo: "Es geht um Haltung"

Vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg an diesem Sonntag sieht Pellegrino Matarazzo die Sinne bei der TSG Hoffenheim geschärft. Positives weiß der Trainer mit Blick auf Dennis Geiger zu vermelden.

Der Sechser "ist seit dieser Woche wieder voll aktiv im Training", erzählte Matarazzo zwei Tage vor der Partie in Niedersachsen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Die Startelf kommt zu früh, aber es kann sein, dass er in den Kader rückt", stellte der Italo-Amerikaner dem defensiven Mittelfeldmann in Aussicht.

Geiger hatte mehr als ein halbes Jahr gefehlt, wonach es ob der Angaben - Muskelprobleme im Adduktorenbereich - gar nicht ausgesehen hatte. Gebrauchen könnte Matarazzo den 25-Jährigen sehr wohl, da Florian Grillitsch gelbgesperrt fehlt und einen potenziellen Nachrücker ins Mittelfeld, Finn-Ole Becker, Knieprobleme weiterhin lahmlegen. Der Trainer wird sich eine andere Lösung einfallen lassen müssen.

Auch gegen Wolfsburg mit einem Vierer-Aufbau?

Dabei ist die Partie in Wolfsburg von enormer Wichtigkeit, nachdem die TSG in den vergangenen zehn Liga-Partien nur schmale sieben Punkte einfahren konnte. "Mir ist die Lage bewusst und wie gut uns ein Sieg tun würde", weiß Matarazzo, der zudem unterstrich: "Ich möchte einen Zusammenhalt auf dem Platz spüren." Das will der 46-Jährige allerdings keinesfalls als Kritik am Teamgeist interpretiert wissen, vielmehr sieht er die Sinne geschärft: "Ich spüre schon eine Einheit. In unschönen Zeiten merkt man die Stärke eine Verbindung. Ich merke, wie die Mannschaft zusammenrückt, merke die Intensität im Training."

Insofern geht es für Matarazzo vor dem richtungsweisenden Duell mit den Wölfen weniger um taktische Elemente oder Grundordnungen. Das sei für ihn in diesen Wochen zweitrangig, unterstrich der Ex-Stuttgarter: "Es geht mehr um Haltung." Nichtsdestotrotz wird sich der Fußballlehrer natürlich auch über die Inhalte Gedanken machen, die seine Elf zuletzt auf den Platz gebracht hat. Immerhin: Im Vierer-Aufbau gegen den 1. FC Heidenheim zuletzt (1:1) wirkte seine Mannschaft gefestigter und weniger fehleranfällig. "Wir haben wenig zugelassen, weil wir im Block gut verteidigt und schnell umgeschaltet haben", registrierte auch Matarazzo. Gut möglich, dass er daher am Sonntag dieselbe Herangehensweise wählt.