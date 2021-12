Matarazzo: "Ein Stich ins Herz"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

1. FC Köln - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Für beide war ein Punktgewinn drin, das wäre vielleicht auch gerechter gewesen. Aber im Fußball geht es nicht immer um Gerechtigkeit. Meine Jungs haben wieder gut gearbeitet, und wir haben in der zweiten Hälfte durch die Wechsel noch mal besser ins Spiel gefunden. Dass wir 25 Punkte haben, freut uns sehr. Wir spielen jetzt einen anderen Fußball, der gut funktioniert."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir brauchten ein bisschen Zeit, um uns defensiv zu stabilisieren. Das hat irgendwann gut geklappt, wir haben aber vorne zu wenig aus unseren Situationen gemacht. Das Gegentor kurz vor Schluss war ein Stich ins Herz, das hat weh getan. Ein 0:0 wäre verdient gewesen. Ich sehe aber eine Mannschaft, die gewillt ist. Wir werden angreifen in der Rückrunde."

SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (1:1)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die Mannschaft ist leidenschaftlich und klug aufgetreten. Wir waren sehr kompakt und zweikampfstark - und wir haben Fußball gespielt. Das war mir wichtig. Ich bin sehr, sehr glücklich."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet und haben viele Situationen zugelassen. Der Rückstand war verdient. Der Ausgleich war nicht ganz verdient. Die zweite Hälfte war besser von uns. Insgesamt wäre ein Unentschieden gerecht gewesen."

Hertha BSC - Borussia Dortmund 3:2 (0:1)

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Es war ein hochverdienter Sieg. Das Wichtigste war die Reaktion auf das Spiel gegen Mainz. Die Tore haben wir sehr, sehr gut herausgespielt. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte gemacht haben, vor allem über die Art und Weise. Mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen, ist sehr, sehr wichtig."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind schlecht aus der Pause gekommen. Über einfache Fehler haben wir Gegentore hergeschenkt, jedes Gegentor war mehr als vermeidbar. Bei den Ansprüchen und Zielen, die wir haben, ist das unbefriedigend. Es ist aber schon wichtig, nicht zu vergessen, dass wir auf Tabellenplatz zwei stehen."

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "In den ersten 25 Minuten haben wir nicht so viel verkehrt gemacht. Da sind wir häufig an Yann Sommer gescheitert. Danach waren wir zu sorglos, das hat Gladbach bestraft. In der zweiten Halbzeit sind wir dem Rückstand hinterhergerannt. Das haben wir unentwegt getan."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Natürlich hätten wir uns mit der kämpferischen Leistung den Sieg gewünscht. Aber Hoffenheim hat sich natürlich den Ausgleich verdient. Es war ein kleiner Schritt nach vorne. In unserer Situation war es wichtig, dass wir die Niederlagenserie unterbrechen."

RB Leipzig - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind natürlich enttäuscht. Wir hatten nicht die Anzahl an Torchancen wie noch in Augsburg. Im letzten Drittel waren wir viel zu schlampig. Ich habe ehrlich gesagt keine Fantasie gehabt, selbst wenn wir noch eine Stunde gespielt hätten, dass wir auch nur ansatzweise ein Tor schießen."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind unglaublich glücklich, dass wir die drei Punkte mitnehmen. Es war eine Energieleistung des ganzen Teams, jeder war für den anderen da. Wir haben auch die beiden kurzfristigen Ausfälle gut verkraftet. Wir haben gut und kompakt verteidigt, die Jungs waren immer da. Und offensiv waren wir heute auch effektiver als sonst in der Saison."

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 1:0 (1:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin super happy und zufrieden über das Ergebnis und die Leistung. Es war für uns das Fragezeichen, ob die Spieler nochmal so an ihre Leistungsgrenze gehen können - das haben sie bewiesen. Ich gehe mit großer Freude und großem Stolz in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz): "Die erste Halbzeit war nicht am Anschlag, die Eintracht war klar besser. Das ärgert mich sehr. Wir haben gedacht, wir verwalten und hoffentlich gibt uns das Spiel, was wir brauchen, ohne etwas zu investieren. Es war eine Art Highlight am Dienstag. Ich habe das Gefühl, dass wir uns ein Stück weit zurückgelehnt haben. Das war auch eine schlechte Leistung von mir."

VfL Bochum - Union Berlin 0:1 (0:1)

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir haben in der ersten Halbzeit größere Probleme gehabt. Beim Gegentreffer hat man gesehen, welche Qualität Max Kruse hat. In der zweiten Hälfte hat es ein bisschen besser geklappt. Union gibt nicht viele klare Chancen ab, dann musst du sie nutzen, das haben wir nicht geschafft."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ein toller wichtiger Sieg für uns, wichtige drei Punkte, die uns unserem Ziel wieder ein Stück näher bringen. Die erste Hälfte ging klar an Union, da haben wir den Gegner im Griff gehabt. Die zweite Hälfte war ein ausgeglichenes Spiel mit Phasen, in denen Bochum gedrückt hat und dem Ausgleich sehr nahe war. Das nötige Wettkampfglück war heute auf unserer Seite."

SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg 0:0 (0:0)

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir haben uns sehr viel vorgenommen, haben aber nicht die klaren Torchancen gehabt, das war sicherlich ein Manko. Wir wollten mehr, aber es war nicht mehr für uns drin. Natürlich können wir mit fünf Punkten nicht zufrieden sein, aber wir sind mit vier Punkten aus drei Spielen sehr gut durch diese englische Woche gekommen, das stimmt uns auch zuversichtlich. Ich will nicht von der 2. Liga sprechen, die ist mir zu weit weg."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir wollten unbedingt gewinnen, das haben wir nicht geschafft, deswegen sind wir auch enttäuscht. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. In den letzten acht Spielen haben wir zwölf Punkte geholt, so machen wir jetzt weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen."

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 4:0 (1:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die erste Halbzeit war ein bisschen schwieriger, da hat Wolfsburg noch disziplinierter gespielt. In der zweiten war es beeindruckend, was wir gemacht haben. Wir haben jeden Ball gewonnen vor der Mittellinie. Am Ende war es auch in der Höhe verdient. Für Robert (Lewandowski, d. Red.) hat es mich extrem gefreut, es war ein sehr schönes Tor mit seinem in Anführungszeichen schwachen Fuß."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Die Niederlage tut weh. In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, nicht viel zugelassen und zwei riesen Torchancen gehabt. Dann passiert das, was gegen Bayern München nicht passieren darf, du kassierst das zweite Tor. Es ist gut für uns, dass wir den Kopf jetzt mal freikriegen. In der Rückrunde werden wir einen anderen VfL Wolfsburg sehen, da bin ich ganz sicher."