Matarazzo: "Diese Erfahrung gemacht zu haben, ist nicht unwichtig"

Unter Neu-Trainer Felix Magath ist Hertha BSC nicht mehr die Mannschaft aus der Hinrunde. Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo erwartet eine härtere Gangart und hofft, dass seine Mannschaft aus dem Duell mit Union Berlin gelernt hat.

Felix Magath ist erst seit Kurzem für die Alte Dame aus der Hauptstadt verantwortlich. Doch die Handschrift des früheren Nationalspielers und Meistertrainers ist unübersehbar. "Es ist eine ganz andere Zweikampfhärte zu erkennen", erklärt sein Trainergegenüber Matarazzo nach seinem Gegnerstudium. Vor allem Herthas 1:0-Erfolg jüngst beim FC Augsburg habe "viele Fouls, harte Fouls" zutage gefördert. "Das ist der größte Unterschied" im Vergleich zum Hinrundenduell in Stuttgart, das noch Tayfun Korkut auf der Berliner Trainerbank gesehen hatte.

Am 5. Dezember des Vorjahres hatten die Schwaben die Mannschaft aus der Hauptstadt in der ersten Hälfte lange an die Wand gespielt, aber verpasst, ihr den K.-o. zu versetzen. Aus einer 2:0-Führung wurde schließlich ein 2:2, das einer gefühlten Niederlage gleichkam. Damals ging man über die verlorenen Punkte vom 14. Spieltag noch etwas verärgert, aber dennoch nonchalant hinweg. Mittlerweile drohen sie für die Schwaben in der Endabrechnung zum Stolperstein zu werden.

Dennoch sieht der Coach, der bisher bei einem Sieg und zwei Remis keine der drei Partien gegen Hertha BSC unter seiner Regie als Verlierer erlebte, sich und seine Mannschaft gewarnt. "Wir bereiten uns auf eine aggressive Verteidigungshaltung des Gegners vor", sagt Matarazzo. "Es wird in aller erster Linie ein harter Kampf werden. Dagegenhalten wird nicht unwichtig sein." Eine Aufgabenstellung, die den Stuttgartern in dieser Saison allerdings nicht immer gut gelang.

Union könnte als Blaupause dienen

Vor allem zweikampfstarke und robuste Kontrahenten machen es dem VfB gerne schwer. Teams wie zum Beispiel Union Berlin mit seiner hektischen, aggressiven und nickeligen Herangehensweise. Ausgerechnet die Köpenicker könnten den Stuttgartern als Blaupause dienen, wie man gegen Hertha auftreten muss. Beim 1:1 Mitte März hatten sich die Schwaben nach einem 0:1-Rückstand ins Spiel zurückgekämpft und am Ende noch gepunktet. Daran will und wird Matarazzo in der Vorbesprechung erinnern. "Diese Erfahrung gemacht zu haben, ist nicht unwichtig. Man entwickelt eine ganz andere Bindung dazu, wenn die eine oder andere Szene gezeigt und angesprochen wird."