Matarazzo: "Das war Ekstase"

So sahen es die Trainer ...

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2:1 (1:0)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Das tut gut. Ich habe nach diesem Geschrei und dem Jubel einen Schädel. Das war Ekstase, ein toller Moment, überragend. Das freut mich so für die Jungs. So einen Moment wie heute vergisst man nie."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir wollen diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen. Die letzten beiden Ergebnisse waren enttäuschend, aber die Leistung heute hat gestimmt. Die Leistung der ganzen Saison müssen wir in die neue Spielzeit tragen."

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1:1 (0:0)

Marco Kostmann (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben zu viele Spiele unentschieden gespielt, die wir hätten ziehen können. Uns war wichtig, dass jeder dieses Spiel nutzt, um allen und vor allem sich selbst zu zeigen, dass er in der Bundesliga mithalten kann, wenn er alles reinwirft. Das gibt mir Zuversicht für die neue Saison."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Es zählt, am letzten Spieltag da zu stehen, wo wir uns sehen. Wir haben eine gute Mentalität gezeigt. Das Gefühl ist super, super gut."

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1 (0:1)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht so gut, aber in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gemacht. Viel wichtiger war heute jedoch die Verabschiedung von Michael Zorc und Marcel Schmelzer, das war auch für mich ein außergewöhnliches Erlebnis, die Südtribüne so zu sehen."

Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und dem Druck in der zweiten Halbzeit eigentlich auch standgehalten. Dann haben wir leider zwei Gegentore bekommen, daher müssen wir eben in die Relegation. Das ist nicht der Worst Case, sondern wir haben den direkten Abstieg vermeiden können. Ich denke, wir haben gute Aussichten, es zu schaffen."

Union Berlin - VfL Bochum 3:2 (2:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich glaube auch, das uns das Führungstor nicht gut getan hat. Man hat eine gewisse Unsicherheit gespürt. Ich glaube, das hat dann schon auch damit etwas zu tun, dass du im Kopf hast, was du erreichen könntest. In der zweiten Hälfte hat es mir viel besser gefallen. Dann stehst du da als Fünfter nach 34 Spieltagen. Da ist mir noch kein Wort eingefallen, dass diese Situation beschreibt."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Man hat gesehen, dass wir ein paar personelle Probleme hatten, aber wir da auch nicht jammern. Wir haben die Grundordnung ein bisschen umgestellt, es hat dann ein bisschen gedauert. Gegentore passieren durch Fehler, aber trotzdem zu einfach."

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 5:1 (3:1)

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns einvernehmlich trennen. Jeder wird seinen Weg gehen, das war mein letztes Spiel. Die finale Entscheidung haben wir am Freitag getroffen, es waren sehr gute, respektvolle Gespräche, inhaltlich stark. Wir haben geschaut, wo die Gründe dafür liegen, dass es nicht geklappt hat. Es ist schade, es tut mir leid, dass wir die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Es gibt nicht den einen Grund dafür, es sind viele Dinge. Als ich herkam war vom ersten Tag an nicht alles einfach, die Situation mit Max Eberl hat mich auch getroffen, dann gab es viele Verletzungen und herbe Niederlagen. All das hat zu der Entscheidung beigetragen. Ich bin der Letzte der sagt: An mir liegt es nicht. Ich bin sportlich verantwortlich."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin extrem enttäuscht und frustriert. Wir haben das Spiel einfach hergeschenkt. Wir sind hier mit dem letzten Aufgebot hingefahren, trotzdem habe ich unter der Woche eine Mannschaft gesehen, die gut trainiert und Energie hat. Über 40 Minuten hat sie das heute bestätigt, aber die Gegentore waren dann teilweise schwer zu erklären. Das Ergebnis überschattet eine Saison, die über zwei Drittel sehr gut war. Da haben wir attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt. Wir müssen jetzt in die Analyse gehen."

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, vielleicht hätten noch ein paar mehr Tore fallen können. Wir waren verdient in Führung und geben dann das Spiel aus der Hand. Es war sehr ausgeglichen, aber wir hatten ein paar mehr große Chancen. Wir haben insgesamt eine sehr gute Saison gespielt."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin super froh, dass wir dieses Spiel hatten. Die ersten 15 bis 20 Minuten waren grausam. Danach war ich sehr zufrieden. Deshalb war es eine gelungene Generalprobe. Jetzt gilt es, Freude, Begeisterung und Leidenschaft aufzubauen."

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1 (0:0)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Kompliment an die Mannschaft für die Entwicklung in diesem Jahr. Mit dem fantastischen Tor von Palacios gehe ich gerne nach Hause, das war ein wunderbarer Abschluss - auch für Rudi Völler. Das wünscht sich ganz Deutschland für ihn. Das war ein würdiger Abschluss für Rudi."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir waren in unseren Aktionen nicht sauber genug. Das 1:0 aus Bielefeld hat noch einmal Energie gegeben. Die Mannschaft hat sich gewehrt, alles reingeworfen. Wir sind Sechster. Einige Teams mit großen Namen stehen hinter uns, Kompliment an die Mannschaft. Sie hat alles gegeben und sehr konstant gespielt."

FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir sind gut ins Spiel gekommen. Nach dem Ausgleich und der Verletzung von Niklas Dorsch haben wir etwas den Faden verloren. Dass wir gewonnen haben, freut mich sehr. Ich habe meinen Spielern nach dem Spiel gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht mehr verlängern werde. Ich habe für mich die Situation bewertet. Es fehlt die Basis für eine Zukunft. Ich gehe aufrecht und stolz."

Andre Mijatovic (Co-Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir sind nicht so ins Spiel gekommen. Der FCA war dominanter und aggressiver. Nach der Halbzeit waren wir besser, da hat man vom FCA nicht mehr so viel gesehen. Aber das war symptomatisch für die ganze Saison: Wir waren auf Augenhöhe, aber die entscheidenden Szenen gingen an den Gegner."

VfL Wolfsburg - Bayern München 2:2 (1:2)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Nach einer enttäuschenden Saison war es ein ordentlicher bis guter Abschluss. In der zweiten Halbzeit haben wir lange ein richtig geiles Spiel rausgehauen. Am Ende konnten wir unser Level nicht mehr ganz halten, der Punktgewinn war aber nicht unverdient."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die ersten 45 Minuten waren die besten in der Rückrunde. In der zweiten Halbzeit haben wir um das Ausgleichstor förmlich gebettelt. Zu Robert Lewandowski gibt es nicht mehr zu sagen, als dass er noch einen Vertrag bis 2023 hat."