Matarazzo: "Da kann man Bebous Fehler einfacher verzeihen"

Die TSG Hoffenheim lässt die Chance auf einen Punkt liegen, der im Zwischenhoch erkämpfte Vorsprung ist fast verspielt.

Es gibt Gelegenheiten im Fußball, die lässt man besser nicht aus. Ihlas Bebou bot sich so eine am Samstag in Leipzig. Quasi aus dem Nichts war die TSG erstmalig gefährlich geworden für RB, weil die Gäste sich erstmalig aus dem gegnerischen Druck über das bis dahin viel zu fehlerhafte und zu wenig präsente Zentrum hatten freispielen können. Über Pavel Kaderabek war der Ball zu Munas Dabbur durchgerutscht, dessen Schlenzer konnte Leipzigs Keeper Blaswich nur unzureichend klären und servierte dem völlig freistehenden Bebou den Ball zum fälligen 1:1. Doch dem Togoer fehlten die nötige Ruhe, die Abgeklärtheit und der Killerinstinkt, und so hämmerte der 28-Jährige übers Tor, statt cool und überlegt zu vollenden.

"Ich hätte das Tor machen müssen, weil ich frei zum Abschluss kam", gab sich der TSG-Stürmer hinterher entsprechend bedient und selbstkritisch. Es wäre zwar ein enorm schmeichelhafter Punktgewinn gewesen, aber deshalb ein umso wichtigerer, auch angesichts der Resultate der direkten Verfolger. "Es ist eng in der Tabelle. Wir haben in den vergangenen beiden Spielen nicht das gezeigt, was uns in den Wochen davor stark gemacht hat", erkennt Bebou, "in der zweiten Hälfte waren wir gut in der Partie, und es ist gegen Leipzig schwer, einen Rückstand aufzuholen. Wir müssen unsere Stärken wieder abrufen, dann bin ich überzeugt, dass wir nächste Woche auch drei Punkte holen können."

Holen müssen, wäre die wohl zutreffendere Formulierung. Denn Stuttgart und Bochum sind wieder auf einen Punkt an die Kraichgauer herangerückt, und nach dem 2:1-Sieg der Schalker gegen Bremen ist auch der direkte Abstiegsplatz nur noch zwei Zähler entfernt. "Es wird tabellarisch bis zum Schluss eng bleiben", ahnt nicht nur Torhüter Oliver Baumann, "ich bin überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, um die Klasse zu halten. Wir hatten einen Negativlauf und sind da rausgekommen."

Doch der im Zwischenspurt mit zehn Punkten aus vier Spielen geholte Vorsprung ist fast wieder verspielt. "In der aktuellen Tabellensituation zählt jeder Zähler, daher sind wir enttäuscht", sagte Kevin Akpoguma, der nach einem Nasenbeinbruch mit einer Schutzmaske spielte, sich kurz vor dem Ende die fünfte Verwarnung abholte und nun im Heimspiel gegen Frankfurt fehlen wird, "wir stehen noch immer über dem Strich und haben es in unserer Hand. Nächste Woche wollen wir gewinnen und einen großen Schritt machen - auch wenn ich gesperrt fehlen werde."

Auch Trainer Pellegrino Matarazzo mühte sich, der erneuten Niederlage Positives abzugewinnen. "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, auch wenn die erste Hälfte zu fehlerhaft war, um in Leipzig etwas Zählbares zu holen. In der zweiten Hälfte waren viel stabiler, hatten mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, haben uns aber zu wenige Großchancen erspielt. Aber mit dem Zusammenhalt und der Energie auf dem Platz kann ich gut leben", erklärte der 45-Jährige, der schließlich auch mit Bebous Blackout seinen Frieden machte, "eine Großchance, die man machen kann, soll, muss - welches Wort man nimmt, ist eigentlich egal. Wir sind keine Maschinen. Ich fand auch, dass Ihlas eine gute Reaktion gezeigt hat im Anschluss, er war sehr aktiv auch gegen den Ball gut gearbeitet. Da kann man so einen Fehler einfacher verzeihen." Ob das auch der weitere Saisonverlauf tun wird, bleibt allerdings fraglich.