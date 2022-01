Matanovic in Isolation

St. Paulis Angreifer Igor Matanovic wurde positiv getestet und fehlt den Kiez-Kickern am Freitag im Stadtderby beim Hamburger SV.

Der 18-jährige Stürmer Matanovic, der laut Klubangaben vollständig geimpft ist, hatte sich aufgrund eines positiven Schnelltests bereits am Dienstagvormittag isoliert und keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern. Ein PCR-Test brachte dann Gewissheit über den positiven Befund.

Damit wird der Angreifer, der in dieser Saison auf sieben Zweitligaeinsätze (zwei Assists) kommt, bis auf Weiteres nicht am Training und den Spielen der Lizenzmannschaft teilnehmen. Matanovic verpasst auch das Stadtderby am Freitagabend beim Hamburger SV (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Matanovic hat in jungen Jahren bereits mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Das brachte ihm im vergangenen Sommer einen langjährigen Vertrag bei Eintracht Frankfurt (bis 2026) sowie ein direktes Leihgeschäft (für zwei Jahre) zurück zu seinem langjährigen Ausbildungsklub FC St. Pauli ein.