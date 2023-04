Masters in Augusta: Woods enttäuscht zum Auftakt

Golf-Superstar Tiger Woods ist enttäuschend in sein 25. Masters in Augusta gestartet. Der 47-Jährige spielte am Donnerstag zum Auftakt eine 74 auf dem Par-72-Kurs und muss sich am Freitag steigern, um nicht am Cut zu scheitern.

Enttäuschte beim Masters-Auftakt in Augusta: Tiger Woods. IMAGO/USA TODAY Network