Masters erneut unterbrochen - Koepka baut Führung aus

Anhaltende Wetterkapriolen haben beim US Masters in Augusta zum Abbruch der dritten Runde geführt. Nach den Unterbrechungen am zweiten Tag musste das Major-Turnier erneut den starken Regenfällen Tribut zollen, am Sonntag soll es ab 14.30 Uhr deutscher Zeit (8.30 Uhr Ortszeit) weitergehen.

Hat seine Führung ausgebaut: Brooks Koepka. Getty Images