Mast verlängert bei Chemie Leipzig

An seinem 32. Geburtstag hat Dennis Mast seinen auslaufenden Vertrag bei Chemie Leipzig um ein Jahr verlängert. Der zweit- und drittligaerfahrene Mittelfeldspieler kam im Oktober 2021 zu den Chemikern und absolvierte seither 75 Regionalliga-Spiele. "Dennis überzeugt mit Übersicht und Verstand auf dem Feld, genauso aber auch neben dem Platz", lobt Sportvorstand Frank Kühne in einer Mitteilung und ist sich sicher: "Dennis ist ein echter Profi und wird damit auch weiterhin Vorbild für alle anderen in unserem Team sein." Mast lässt durchblicken, dass er sich in Leutzsch noch einiges ausrechnet: "Ich bin gespannt, wohin die gemeinsame Reise noch geht. Grenzen gibt es gefühlt keine. Mit diesem Verein, den wahnsinnigen Fans und dem Umfeld können wir wirklich positiv in die Zukunft schauen."