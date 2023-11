"Maßlos enttäuscht": Letsch springt nicht aus seinen Schuhen

Der VfL Bochum ist seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen und steht über dem Strich. Positive Stimmung also? Nicht ganz. Trainer Thomas Letsch war nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Köln "maßlos enttäuscht".

Dass man als VfL Bochum mal Gegentore kassieren kann, darüber ist sich Thomas Letsch im Klaren.

Das war es auch nicht, was ihn im Anschluss an das 1:1 im Heimspiel gegen den Bundesliga-Letzten aus Köln enttäuscht hatte - also dass Davie Selke fast aus dem Nichts im zweiten Abschnitt den Ausgleich verbucht hatte.

"Wir haben eine Situation, wo wir einen leichten Ballverlust haben - und Köln nutzt es super aus", analysierte der VfL-Coach das 1:1 in der 54. Minute. "Dann passiert es mal, dass du ein Gegentor kriegst."

"Du musst es nicht 2:1, sondern 3:1 oder 4:1 gewinnen"

Was Letsch aber wirklich ärgerte, war die fahrlässige Chancenverwertung seiner Mannen. Allen voran Takuma Asano war im zweiten Abschnitt gleich mehrere Male am starken FC-Torwart Marvin Schwäbe verzweifelt. Auch andere Möglichkeiten waren ausgelassen worden.

Und genau das stieß dem Bochumer Trainer eben sauer auf: "Wir haben ein klasse Spiel gemacht, haben acht Großchancen gehabt, hatten einen hohen Expected-Goals-Wert, machen am Ende allerdings nur ein Tor. Mit so vielen Chancen musst du das Spiel gewinnen." Letsch ging sogar noch weiter: "Du musst es nicht 2:1, sondern 3:1 oder 4:1 gewinnen. Deshalb hüpfe ich alles andere als aus den Schuhen, sondern bin maßlos über das Ergebnis enttäuscht."

Die Leistung seiner Mannschaft, einmal mehr nicht verloren zu haben, stimmte den VfL-Coach aber auch zufrieden. Eine Generalkritik wollte er keineswegs loswerden, eher das Positive vor der anstehenden Länderspielpause nochmals voranstellen: "Wir haben von elf Spielen nur vier verloren. Es ist schwer, gegen uns zu gewinnen. Heute das Spiel müssen wir aber gewinnen, beim letzten Heimspiel gegen Mainz haben wir in der letzten Minute das Tor bekommen. Dann stehen wir mit vier Punkten mehr da und die Welt wäre okay. Die Bundesliga ist kein Wunschkonzert und daher müssen wir weitermachen."