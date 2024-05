Massives Pyro-Vergehen: Nachträglicher Punktabzug und Geldstrafe für Schweinfurt

Das Verbandssportgericht des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) hat den 1. FC Schweinfurt mit einer Geldstrafe und einem nachträglichen Punktabzug belegt. Grund dafür war der wiederholte unerlaubte Einsatz von Pyrotechnik der Schweinfurter Anhänger beim Gastspiel in Würzburg.

Mehr zur Regionalliga BAyern News

Transfers

Ewige Tabelle

Pyro-Ärger beim 1. FC Schweinfurt: Die Schnüdel wurden kurz nach Saisonende vom Verbandssportgericht des BFV für das Fehlverhalten ihrer Anhänger zu einer Geldstrafe verdonnert. Da es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art in der abgelaufenen Spielzeit handelte, wurde die Strafe gemäß den Statuten um 50 Prozent auf 4.800 Euro erhöht.

Demnach sah es das Sportgericht als erwiesen an, dass das massive Abbrennen von Pyrotechnik der Schweinfurter Anhänger beim Gastspiel in Würzburg (0:3-Niederlage) zu einem konkreten Gefährdungspotenzial geführt habe. Insgesamt sollen 25 pyrotechnische Gegenstände, elf Rauchtöpfe und drei Böller gezündet sowie eine Fahne in Brand gesteckt worden sein. Letzteres habe sich zu einem offenen Feuer ausgeweitet, wodurch die Feuerwehr eingreifen musste.

"Zeitnah mit den Fans zusammensetzen"

Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf äußerte sich in einem kurzen Statement auf der Homepage der Unterfranken zum Urteil: "Wir werden uns zeitnah mit den Fans zusammensetzen und diese Thematik eingehend besprechen."

Weil die Partie durch das Fehlverhalten der Zuschauer zwischenzeitlich länger als fünf Minuten unterbrochen werden musste, verhängte das Sportgericht darüber hinaus - wie in § 73 Abs. 2 der Rechts- und Verfahrensordnung des BFV geregelt - einen nachträglichen Abzug von einem Punkt, der sich auch auf die Endplatzierung der Schweinfurter auswirkt. Statt Platz 10 endet die Saison 2023/24 für den FCS auf Rang 11.