"Massive Verzögerungen": Münster kritisiert Handeln der Polizei

Preußen Münster hat am Sonntag das Derby gegen Bielefeld gewonnen. Ganz zufrieden waren die Hausherren aufgrund eines bestimmten Vorfalls aber nicht.

Preußen Münster äußerte sich aufgrund von "massiven Verzögerungen" vor Anpfiff des Derbys gegen Bielefeld am Sonntag ausführlich. imago images/osnapix

Preußen Münster hatte am Sonntagnachmittag einiges zu bejubeln. Das Derby gegen die Arminia wurde trotz eines Rückstandes mit 2:1 gewonnen sowie die Bielefelder und die Abstiegsränge etwas distanziert. Doch ganz glücklich waren die Gastgeber nicht.

Verein vermisst "Kommunikation auf Augenhöhe"

Grund dafür war ein Vorfall vor dem Spiel. Vor dem Eingang des Preußenstadions war es einer Klub-Mitteilung zufolge zu "massiven Verzögerungen" gekommen. "Auslöser war eine kurzfristige Entscheidung der Polizei, eine Präsenz im Bereich der Materialkontrolle für die aktive Fanszene zu platzieren", heißt es weiter. Die Preußen-Anhänger, zumindest "eine Gruppe von Fans" hätten daran Schuld, ließ die Polizei Münster auf X verlauten. Die Beteiligten hätten "den Eingangsbereich der Heim-Fans" blockiert.

Preußen Münster entschuldigte sich zwar allgemein für die Umstände und gelobte Besserung, hielt aber ebenso fest: "Die heutige Situation, die ausschließlich zu Lasten der Preußen-Fans ging, hätte durch ein abgestimmtes Vorgehen und eine Kommunikation auf Augenhöhe verhindert werden können." Schließlich sei der Verein als Veranstalter gemeinsam mit dem Ordnungsdienst für die Personen- und Materialkontrollen zuständig.

Veranstaltungsleiter nahm "friedliches Verhalten" wahr

Also nicht die Polizei, die sich laut Preußen aber dort aufstellte, "was die aktive Fanszene dazu bewegte, den Zutritt zunächst zu verweigern". Die Folge daraus sei ein Stau gewesen. Erst "durch verschiedene Maßnahmen des Ordnungsdienstes - unter anderem die Öffnung eines seitlich gelegenen Mitarbeitereingangs, sowie die zeitweise Aussetzung einer gründlichen Personenkontrolle - konnte dieser aufgelöst und so eine weitere Verschlimmerung der Situation verhindert werden".

Was bleibt, ist eine deutliche Kritik seitens der Führungspersonen des Vereins und Veranstaltungsleiter Thomas Hennemann gegenüber der Polizei. Die Preußen haben sich "frühzeitig positioniert", die geforderte schnelle Lösung zur Entschärfung der Situation sei jedoch nicht gemeinsam gefunden worden. Generell habe Hennemann ein "absolutes friedliches" Verhalten der Zuschauer wahrgenommen.