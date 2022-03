Massive Umbauten der Viererkette: Auch Soares wackelt

In der Hinrunde legte Aufsteiger VfL Bochum den Europa-League-Starter Eintracht Frankfurt dank eines sehr frühen und eines sehr späten Treffers aufs Kreuz. Vor dem Wiedersehen am Sonntagabend muss Trainer Thomas Reis seine Viererkette umbauen.

Cristian Gamboa fällt wegen seiner fünften Gelben Karte aus, Innenverteidiger Maxim Leitsch ist wegen COVID-19 nicht einsatzfähig. Nun wackelt auch Danilo Soares, der am Mittwoch und Donnerstag wegen muskulärer Beschwerden nicht trainieren konnte.

Auf die Entwicklung des Brasilianers, der auf der linken Seite der Viererkette gesetzt ist, ist Thomas Reis ein wenig stolz. Denn Danilo Soares, äußerst ballsicher und dementsprechend manchmal etwas übermütig, hat seine Spielweise mit 30 Jahren noch einmal ein bisschen geändert. Reis verbot ihm zum Beispiel Beinschüsse und andere Sperenzchen, weil Fehler bei solchen speziellen Einlagen sich gerade in der Bundesliga besonders rächen. Danilo Soares hält sich an die Vorgaben des Trainers, der ihn nun den "Deutsch-Brasilianer" nennt, weil er einerseits ein bisschen deutsch, also klar und schnörkellos, anderseits brasilianisch, also sehr ballsicher auftritt.

Soares ist eine der wichtigen Stützen in der Bochumer Viererkette, weil er sich dank seiner technischen Fähigkeiten auch unter Druck immer wieder befreien kann und selten einen Ball verliert, zudem über ein gutes Stellungsspiel verfügt. Weil er nun aber mit dem Training aussetzt, ist sein Einsatz in Frankfurt am Sonntagabend äußerst fraglich. Ein Risiko geht Thomas Reis bei einem angeschlagenen Spieler in der Regel nicht ein. Am Freitag soll der Brasilianer in Mannschafts-Training zurückkehren, klappt das nicht, dann bleibt er außen vor, um kein Risiko einzugehen, denn bereits am kommenden Freitag steht das nächste Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.

Bockhorn oder Stafylidis - Masovic wohl in der Startelf

Fällt Soares aus, könnte die Stunde für Herbert Bockhorn schlagen, der schon mal deutlich näher an der Startelf war und zuletzt überhaupt keine Rolle im Team mehr spielte. Unter anderem deshalb, weil er sich im Training nicht sonderlich aufdrängt, und weil in Kostas Stafylidis ein weiterer Allrounder, der alle Flügelposition spielen kann, zum Kader gehört und deutlich robuster auftritt als Bockhorn. Am Sonntag allerdings könnten beide zum Einsatz kommen, Stafylidis und Bockhorn also auf den Außenpositionen. Erhan Masovic, so wird erwartet, dürfte Maxim Leitsch in der Innenverteidigung ersetzen. Er hatte quasi unverschuldet seinen Platz im Team verloren, nach einer sehr soliden Hinrunde. Auf eine klare Aussage verzichtet Thomas Reis natürlich, sagt aber immerhin: "Es spricht einiges dafür, dass Erhan am Sonntag in Frankfurt spielt." Dann trifft der VfL auf einen Gegner, der Thomas Reis, dessen Profikarriere einst bei der Eintracht begann, jüngst mit seinem Auftritt in der Europa League beeindruckt hat.

Das Spiel der Eintracht bei Betis Silvia hat Reis natürlich am Mittwochabend am Fernseher verfolgt und den hoch verdienten 2:1 Sieg der Eintracht mit angesehen. Nach Auffassung des Bochumer Trainers hätten die Frankfurter "noch deutlicher gewinnen müssen, obwohl Betis eine ziemlich gute Mannschaft hat". Im Hinspiel jedenfalls legten die Bochumer die Eintracht mit einem sehr frühen und einem sehr späten Tor aufs Kreuz. Schon in der dritten Minute hatte Danny Blum für das 1:0 gesorgt, mit dem zweiten Treffer machte Sebastian Polter in der Nachspielzeit damals alles klar.