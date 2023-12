"Massiv stolzer" Lieberknecht: "Gefühlter Sieg"

Erstmals in dieser Saison holte Darmstadt nach einem Rückstand noch einen Punkt. Dabei trotzten die Lilien bei ihrem Novum gleich drei Rückständen. Dementsprechend geht das seit neun Partien sieglose Schlusslicht mit einer positiven Gefühlslage in die kurze Winterpause.

Nur zehn Punkte auf dem Konto und seit neun Spielen sieglos - Darmstadt geht als Tabellenschlusslicht in die Winterpause. Dennoch ist die Stimmung beim Aufsteiger nicht schlecht, im Gegenteil. Durch die an den (Diens-)Tag gelegte Moral im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim gehen die Lilien mit einem positiven Gefühl in die Pause: Darmstadt nämlich hatte beim 3:3 gleich drei zwischenzeitlichen Rückständen getrotzt. "Es ist ein gefühlter Sieg und tut so gut", erklärte Torsten Lieberknecht hinterher am "Sky"-Mikrofon.

Eine derartige Aussage dürfte der "massiv stolze" Trainer in dieser Saison noch nicht getroffen haben. Denn erstmals in dieser Spielzeit holte Aufsteiger Darmstadt einen Zähler nach Rückstand - die Hessen erreichten dies als letztes Team der Liga.

Wir haben uns heute den Punkt erkämpft und haben sehr viel auf dem Platz gelassen. Das war eine Energieleistung. Tim Skarke

Großen Anteil an diesem Erfolg hatte das Sturmduo: Luca Pfeiffer hatte selbst den ersten SVD-Treffer erzielt und anschließend beide Tore von Tim Skarke vorbereitet - für den Angreifer war dies sein erster Doppelpack in der Bundesliga gewesen. "Wir haben uns heute den Punkt erkämpft und haben sehr viel auf dem Platz gelassen. Das war eine Energieleistung von uns. Wir sind ein eingeschworener Haufen. Wir glauben immer an uns und wurden heute belohnt", wurde der 27-Jährige von der "Hessenschau" zitiert.

"Viel Energie bei Familien und Freuden sammeln"

Von einer Belohnung sprach auch sein Coach, weil seine Spieler "die taktischen Dinge umgesetzt haben, die wir uns vorgenommen haben." Vor allem bei den Toren habe sein Team die Hoffenheimer Schwächen ausnutzen können.

Die endlich gezeigten Comeback-Qualitäten sind ein "Kraftbringer für all das, was noch kommt", freute sich Lieberknecht auf die nahe Zukunft. "Was kommt", ist nach der Winterpause erst das Heimspiel gegen Dortmund und dann am ersten Rückrunden-Spieltag das Derby gegen Frankfurt. Dementsprechend gab Skarke das Motto für die Weihnachtszeit vor: "Viel Energie bei Familien und Freuden sammeln."