Massimo will raus aus dem Silas-Schatten

Der Ausfall von Silas hat ihm die Tür geöffnet. Roberto Massimo versucht aus dem Schatten des Stuttgarter Überfliegers aus der Vorsaison zu treten und hat es sogar in die deutsche U-21-Auswahl geschafft.

Will in Silas' Abwesenheit seine Spuren hinterlassen: Roberto Massimo. imago images/Sportfoto Rudel

Nach monatelanger Unsichtbarkeit lässt Silas seit wenigen Tagen immer mal wieder etwas von sich in den sozialen Medien sehen. Im heimischen Wohnzimmer bei leichten Kraftübungen, auf dem Rasen mit Reha-Trainer und Ball. Der kreuzbandverletzte Flügelstürmer ist auf bestem Weg zurück und wird im November zurückerwartet. Dass er bei kompletter Wiederherstellung seiner Leistungsbereitschaft auf dem rechten Flügel gesetzt sein wird, steht außer Frage. Bis dahin will sich Massimo unersetzlich machen. Raus aus dem Schatten des Überfliegers der vergangenen Spielzeit und als Gewinner des Positionskampfs mit Neuzugang Chris Führich, der nach überstandener Schlüsselbein-OP wieder zur Mannschaft gestoßen ist und nachdrängt.

Vor dieser Saison hatte sich Massimo noch brav hinten anstellen müssen. Zu stark war Silas. Trotzdem konnte sich der frühere Bielefelder in den Kreis der deutschen U-21-Nationalmannschaft spielen, der er im Zuge ihrer aktuellen Neuformierung jetzt fest angehört. In den jüngsten beiden Partien in der EM-Qualifikation gegen San Marino (6:0) und Lettland (3:1) stand Massimo in der Startformation. Ein Status, den er gerne auch beim VfB festigen würde. Wie schon in den bisherigen vier Pflichtspielen der Saison, in denen es Licht und Schatten gab.

In der U 21 Rechtsverteidiger

"In der vergangenen Saison hatte er kaum Startelfeinsätze", so Sven Mislintat, der sich von den gestiegenen Spielzeiten des gelernten Offensivmanns, der mittlerweile beim VfB defensiver ausgerichtet ist und in der U 21 sogar Rechtsverteidiger spielt den nächsten Entwicklungsschritt erhofft. Vor allem gegen Gegner, wie zum Beispiel RB Leipzig, wo der VfB 0:4 unterlag. Wo "auch er Lehrgeld gezahlt hat", wie der Sportdirektor meint. "Das sind Spiele, in denen man maximal herausgefordert wird. Er wird daran wachsen."