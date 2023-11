Massimo hat keine Zukunft beim VfB

Nach seiner Leih-Rückkehr von Academico Viseu (Portugal) hat sich Roberto Massimo trotz Angeboten aus der 2. Liga entschieden beim VfB Stuttgart zu bleiben. An den ersten drei Spieltagen wurde er jeweils eingewechselt, für mehr reichte es nicht. Eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages bei den Schwaben ist ausgeschlossen. Wenn Massimo Spielpraxis sammeln will, wird er bereits einen Wechsel im Winter in Betracht ziehen müssen.