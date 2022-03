Massenstart in Otepää: Nur Öberg kann sich vor Herrmann platzieren

Denise Herrmann hat im Biathlon-Weltcup überzeugen können und ist im vorletzten Massenstart des Winters Zweite geworden. Schneller war am Samstag in Otepää in Estland nur die Schwedin Elvira Öberg.

Zum vierten Mal in dieser Saison auf einem Weltcup-Podest: Denise Herrmann. IMAGO/Newspix24