Massenschlägereien rund um Partie BW Linz gegen Austria Lustenau

Vor der Nullnummer von BW Linz gegen Austria Lustenau kam es zu einer ausgemachten Schlägerei, danach zu einer improvisierten. Bei allen Beteiligten wurde die Identität festgestellt.

Die Lustenau-Fans im Stadion in Linz. (Symbolbild) GEPA pictures

Zwei Massenschlägereien hat es am Samstag im Umfeld des Bundesliga-Spieles Blau-Weiß Linz gegen Austria Lustenau (0:0) in Linz gegeben. Vor dem Match trafen sich 30 Fans der Linzer mit 50 Anhängern von Lustenau und gingen aufeinander los. Nach dem Spiel gab es eine neuerliche Rauferei unter insgesamt 50 Fußball-Fans. Ein Beteiligter wurde wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Alle Schläger wurden angezeigt, teilte die Polizei der APA am Sonntag mit.

Laut einer Polizeisprecherin seien bei allen Beteiligten Identitätsfeststellungen vorgenommen worden. Die beiden Parteien seien im Bereich der Eisenbahnbrücke aufeinander losgegangen. Laut einem Online-Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" kam eine Person bewusstlos ins Krankenhaus. Die Polizei berichtete von "einer leichtverletzten Person".