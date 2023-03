Masovic "extrem stabil": Torjäger mit Puls von 35

Schon Thomas Reis schätzte die Qualitäten von Erhan Markovic, doch lange spielte Bochums Innenverteidiger wenig konstant. Momentan erlebt er einen Höhenflug - auch als Torjäger.

"Der Bursche", sagte Reis mal, "fegt da hinten vieles weg und spielt mit einem Puls von 35." Sehr gelassen also, ziemlich souverän, doch zumindest zu Beginn der aktuellen Saison wackelte der serbische Nationalspieler. Zudem musste er eine persönliche Enttäuschung wegstecken, nachdem er sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme gemacht hatte, dann aber doch im endgültigen Kader fehlte.

Für die anstehenden Qualifikationsspiele zur EM 2024 ist Masovic wieder für den serbischen Kader nominiert, und auch das ist ein Beleg dafür, dass seine Auftritte im Bochumer Trikot sich inzwischen stabilisiert haben. "Das Vertrauen, das wir in ihn setzen, zahlt er zurück, spielt im Moment extrem stabil und hat noch mal einen Step nach vorne gemacht", lobt Thomas Letsch. "Es war keine leichte Zeit für ihn, weil er sich erst reingekämpft hatte, dann wegen Verletzung ausfiel und sich wieder hinten anstellen musste."

Gefährlichster Bochumer 2023

Zwar besitzt der VfL immer noch mit 56 Gegentoren die mit Abstand schwächste Abwehr der Liga, doch zumindest zuletzt in Köln konnte Letsch äußerst zufrieden sein, als seine Mannschaft alte Tugenden wieder auf den Platz brachte. Im Verbund mit Abwehr-Hüne Ivan Ordets wirkte Masovic äußerst konzentriert und zweikampfstark, fand überdies einmal mehr Gelegenheiten, sich auch vorne wirkungsvoll einzuschalten.

Tatsächlich sorgte der 24-Jährige in Abstaubermanier im Kölner Strafraum für das vorentscheidende 2:0 - nicht sein erster Treffer des laufenden Jahres. Mehr noch: 2023 hat der Innenverteidiger schon drei Tore zum Gelingen beigesteuert - mehr als einen Treffer schaffte bisher keiner seiner Mannschaftskollegen in diesem Jahr.

Köln muss der Maßstab sein

"Eine ganz neue Waffe", meint Letsch schmunzelnd, "Philipp Hoffmann macht sich schon Sorgen im Kampf um die interne Torjäger-Krone. vielleicht wird er so noch ein bisschen angestachelt." Wie auch immer: Mit beständigen Leistungen hat Masovic auch Winter-Zugang Keven Schlotterbeck überflügelt, der freilich wegen Erkrankung für das Leipzig-Spiel passen muss.

Am Samstag gegen RB Leipzig werden Masovic und Kollegen sicherlich noch deutlich mehr gefordert werden als zuletzt in Köln-Müngersdorf, doch auch für diese anspruchsvolle Aufgabe glaubt Letsch sein Team gerüstet. "In Köln hat jeder diese Intensität mitgebracht und sich in jeden Schuss geworfen. Das muss unser Maßstab sein", so der Bochumer Trainer.

Starke Bilanz gegen den Abstieg

Letsch erlebt jetzt quasi seine persönliche Hinrunde, nachdem er kurz vor dem Hinspiel in Leipzig in Bochum als Cheftrainer übernommen hatte. "Ja, man kann ruhig sagen: Das war eine katastrophale Leistung", sagt der von Vitesse Arnheim gekommene Trainer mit Blick auf seine Bundesliga-Premiere, als der VfL bei RB nicht nur 0:4 unterlag, sondern auch deutlich mehr Tore hätte kassieren können.

17 Bundesligaspiele hat Letsch bisher mit dem VfL Bochum absolviert, satte 21 Zähler gesammelt, das ist eine starke Bilanz, mit der man gewiss nicht absteigt. Ziemlich ungewöhnlich, dass es unter dem Reis-Nachfolger bisher nur "hopp oder top" gab für den Vorjahres-Aufsteiger.

Sieben Siege schaffte der VfL in dieser Zeit, dem gegenüber stehen zehn Niederlagen; ein Unentschieden gab es in der Zeit unter Letsch bisher noch nie. Ein Remis aber gegen Tabellendritten aus Leipzig würden die Bochumer am Samstag an der Castroper Straße vermutlich gerne annehmen.