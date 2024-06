Masouras-Entscheidung steht bevor

Giorgos Masouras, den der VfL Bochum bereits im Januar von Olympiakos Piräus loseisen wollte, dürfte nun auch im Sommer ein Transferziel des Revierklubs sein. Neben dem Conference-League-Sieger, der dem 30-jährigen Griechen, dessen Vertrag ausläuft, einen Verbleib mit einer satten Gehaltserhöhung schmackhaft machen will, hat auch der türkische Erstligist Trabzonspor sein Interesse hinterlegt. Weil Masouras aber in eine europäische Top-Liga wechseln möchte, ist der VfL Bochum in diesem Rennen gewiss nicht chancenlos. Eine Entscheidung soll in dieser Woche fallen.