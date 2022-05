Masell kehrt als Cheftrainer nach Bayreuth zurück

Nach Saisonende hatte medi Bayreuth bekanntgegeben, dass Raoul Korner den Verein nach sechs Jahren verlassen wird. Sein Nachfolger ist sein früherer Assistent: Lars Masell übernimmt den Trainerposten.

Vor der aktuellen Saison verließ Lars Masell Bayreuth und wechselte nach Ludwigsburg. Dort agierte er als Co-Trainer unter John Patrick. Zuvor war der 41-Jährige zwischen 2016 und 2021 Co-Trainer an der Seite von Korner. Mit dem Schritt zu den Riesen wollte Masell in seiner Trainerlaufbahn vorankommen. Dieses Vorhaben ging komplett auf, denn ab der kommenden Saison hat er erstmals einen Cheftrainerposten in der BBL inne.

"In meiner Karriere habe ich darauf hingearbeitet, eines Tages die Chance zu bekommen, als Cheftrainer die Verantwortung für ein Bundesliga-Team übernehmen zu können. Die Freude nun diese Chance ausgerechnet in Bayreuth zu bekommen, ist riesig. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, auch wenn sich ganz ehrlich gesprochen derzeit noch viele verschiedene Sachen in meinem Kopf buchstäblich überschlagen. Es wird spannend nach Bayreuth zurückzukehren, zuvor aber gilt mein voller Fokus den Play-offs, denn ich bin mir sicher, dass wir mit den MHP Riesen sehr gute Chancen haben", wird Masell, der einen Einjahresvertrag erhält, auf der Bayreuther Website zitiert.

Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil fügt an: "Wir alle wissen, welch hervorragende Arbeit Lars hier am Standort Bayreuth als Assistant Coach bereits geleistet hat. Er kennt den Basketball-Standort Bayreuth sehr gut, bringt eine enorme Basketballkompetenz mit und hat sich in der laufenden Saison in Ludwigsburg nochmals weiterentwickelt. Während dieser Zeit ist unser Kontakt zu Lars nie abgerissen und für uns war sehr schnell klar, dass er nach dem Abschied von Raoul Korner ein sehr interessanter Kandidat für uns ist. Ich freue ich mich sehr, dass wir nicht nur einen alten Bekannten wieder in Bayreuth begrüßen dürfen, sondern vielmehr einem jungen und hungrigen Trainer die Chance geben, sich nun als Cheftrainer auf BBL-Niveau zu beweisen."