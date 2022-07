"Maschine" Asano: Auch vom Trainer kaum zu stoppen

Kaum eine andere Position ist beim VfL Bochum so heiß umkämpft wie die des Rechtsaußen. Kleine Überraschung: Momentan dürfte Takuma Asano die Nase vorn haben.

Aus Bochums Trainingslager in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Schon während der Sommerpause gab es in seinen Instagram-Stories immer wieder mal Fotos zu sehen, in denen Asano sich intensiv mit Hanteln beschäftigt. Der japanische Nationalspieler lässt die Muskeln spielen, keine Sonderschicht scheint ihm zu viel. "Er ist ein Spieler", so Trainer Thomas Reis, "den ich eher bremsen muss in seinem Trainingsfleiß."

Derzeit präsentiert sich Asano, obwohl er wegen einer Länderspielreise erst später ins Training einstieg, schon ziemlich austrainiert und mit intensiv blond gefärbtem Schopf auf dem Trainingsplatz. Bochums Nummer 11 ist aber beileibe nicht nur wegen seiner Haartracht äußerst auffällig. Beim 3:2 im Testspiel gegen Lecce jedenfalls hatte er schon einige starke Momente am rechten Flügel, blieb ab und zu auch hängen, machte aber mächtig Dampf auf der Außenbahn und fädelte mit einem energischen Vorstoß sogar einen Treffer ein.

Asano will unbedingt zur WM

Gerade diese Position ist in Bochum ziemlich umkämpft. Routinier Simon Zoller will sich nach seinem Kreuzbandriss und einer verkorksten Saison wieder zurückmelden, auch der pfeilschnelle Rückkehrer Jordi Osei-Tutu lauert auf seine Chance. Nach derzeitigem Stand aber dürfte "Maschine" Asano die Nase vorn haben, motiviert bis in die blonden Haarspitzen ist er ohnehin.

Schließlich will sich der schnelle Flügelspieler für die WM in Erinnerung bringen, nachdem er zuletzt auch beim Kirin-Cup zum Stamm der japanischen Nationalelf gehört hatte. Ob er also im November dabei ist, wenn das japanische Team in der Gruppe unter anderem auf die DFB-Elf trifft? Während der Rückrunde hatte Asano seine Chancen mal auf 50:50 beziffert; natürlich will er beim VfL daran arbeiten, dass die WM nicht ohne ihn stattfindet.

"Ein bisschen hat er sich in seinem Tordrang schon verbessert"

Bis dahin muss er unter anderem an seinem Abschluss arbeiten. Asano sorgt zwar mit seinen Dribblings durchaus mal für Gefahr, schießt aber immer noch viel zu wenig Tore. Zwei Treffer gelangen ihm in der vorigen Saison, beide gegen Hoffenheim, beide quasi wie bei einem Tempogegenstoß im Handball nach weiten Abschlägen von Torhüter Manuel Riemann.

In 55 Bundesliga-Einsätzen gelangen dem Japaner insgesamt nur vier Treffer, das ist für einen Offensivmann natürlich herzlich wenig. "Ein bisschen", so Trainer Reis, "hat er sich in seinem Tordrang schon verbessert." Die Marschrichtung ist klar: Auch vor dem gegnerischen Tor soll der fitnessbewusste Asano demnächst die Muskeln spielen lassen.