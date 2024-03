Mascheranos besonderes Triple? Diese Männer-Teams streiten um Olympia-Gold

Der Fußball-Sommer hat neben der Europameisterschaft in Deutschland auch das Olympische Turnier in Paris zu bieten. Doch welche Kugeln liegen am Mittwoch überhaupt im Lostopf?

Nur zehn Tage nach dem EM-Finale blickt die Welt nach Frankreich, wo der Startschuss fürs Olympische Fußballturnier der Männer fällt. Und das noch zwei Tage vor der Eröffnungsfeier. Insgesamt 16 Mannschaften aller Konföderationen nehmen in Paris teil.

Gastgeber Frankreich ist gesetzt und hat nach dem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio einiges gutzumachen. Die große Frage bleibt allerdings: Kann Trainer Thierry Henry auf Superstar Kylian Mbappé, der so gerne an seinen "Heimspielen" teilnehmen würde, bauen?

Neben Frankreich sind elf weitere Teams bereits qualifiziert. Aus Afrika sind das Marokko (U-23-Afrikameister 2023), Ägypten (Finalist der U-23-Afrikameisterschaft 2023) und Mali (Dritter Platz der U-23-Afrikameisterschaft 2023). Aus der CONCACAF kommen die Dominikanische Republik (Finalist der U-20-Meisterschaft) bei ihrer Olympia-Premiere sowie die USA (U-20-Champion) dazu.

Immer wieder Mascherano

Zu den Top-Favoriten gehört sicherlich Argentinien bei seiner zehnten Olympia-Teilnahme, wobei Coach Javier Mascherano einen ganz besonderen Coup anstrebt: Bei den bisherigen beiden Goldmedaillen in Athen 2004 und Peking 2008 stand der Defensivspezialist jeweils in der Startelf, nun will der Olympia-Experte auch an der Seitenlinie jubeln. Aus Südamerika kommt außerdem Paraguay dazu.

Aus Ozeanien gesellt sich Neuseeland zum Teilnehmerfeld, aus Europa neben Frankreich auch der amtierende U-21-Europameister aus Spanien sowie die Halbfinalisten Israel und Ukraine.

Asiens Teilnehmer fehlen noch komplett

Die Teilnehmer aus Asien fehlen noch komplett, da das Qualifikationsturnier - die U-23-Asienmeisterschaft - erst am 3. Mai endet. Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für die Olympischen Spiele, der Vierplatzierte spielt in Ausscheidungsspielen mit Guinea (Viertplatzierter der U-23-Afrikameisterschaft 2023) um den allerletzten Platz in Paris.

Der amtierende Titelverteidiger ist im Übrigen nicht qualifiziert: Brasilien, das Spanien in Yokohama mit 2:1 nach Verlängerung geschlagen hatte, muss aus der Ferne zusehen.

Die Auslosung für das Männer-Turnier (24. Juli bis 9. August) steigt am Mittwoch in Saint-Denis. Die 16 Teams werden auf vier Vierergruppen aufgeteilt. Neben Frankreich und Argentinien befinden sich die beiden Erstplatzierten der Asienmeisterschaft in Topf 1.

Die Töpfe für die Olympia-Auslosung auf einen Blick:

Topf 1

Frankreich

Sieger der U-23-Asienmeisterschaft

Finalist der U-23-Asienmeisterschaft

Argentinien



Topf 2

Spanien

Neuseeland

Paraguay

Marokko



Topf 3

USA

Ägypten

Dritter der U-23-Asienmeisterschaft

Mali

Topf 4

Dominikanische Republik

Israel

Ukraine

Sieger der interkontinentalen Playoffs (AFC 4 gegen Guinea)