Martinovic trifft 16-mal - Füchse kratzen an der 40 - SG zieht Kopf aus der Schlinge

Das Spitzenduo marschiert im Gleichschritt, Martinovic filetiert den Ex-Klub und die SG zieht gerade so den Kopf aus der Schlinge. Die Handball-Bundesliga am Freitagabend.

Der SC Magdeburg bleibt das Maß aller Dinge, weil er auch sein letztes Bundesligaspiel im Kalenderjahr 2023 gewonnen hat. Beim 31:27 (17:10)-Heimerfolg über Frisch Auf Göppingen brannte der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt aber diesmal kein Feuerwerk ab. Der 15. Ligasieg war allerdings auch derart früh eingetütet, dass es die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in der Schlussphase gemächlicher angehen konnte.

Überragender Werfer beim SCM war Linkshänder Omar Ingi Magnusson, der insgesamt zwölf Treffer erzielte - acht davon alleine per Siebenmeter. Während der Isländer allerdings nur eine Wurfquote von 67 Prozent aufweisen konnte, blieb Magdeburgs Kreisläufer Magnus Saugstrup fehlerfrei (5/5). Die erfolgreichsten Schützen bei Frisch Auf, das am Samstag noch in die zweite Tabellenhälfte zurückfallen könnte, waren Nils Röller und David Schmidt mit je vier Toren.

Den besseren Torhüter hatten auch die Magdeburger: Spaniens Nationalkeeper Sergey Hernandez parierte 16 Bälle auf sein Tor, Marin Sego (7) und Bart Ravensbergen (5) in Summe "nur" zwölf.

SG startet 6:0-Lauf zur richtigen Zeit

Deutlich spannender ging es im Süden Deutschlands zu, wo Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten den großen Favoriten aus Flensburg phasenweise am Rande einer Niederlage hatte. Am Ende setzte sich aber doch die individuelle Qualität der SG durch - 32:34 (16:18) hieß es nach 60 Minuten.

Vor 2350 begeisterten Zuschauern brach dem Liga-Neuling die Phase zwischen der 41. und 50. Minute das Genick, als HBW keinen einzigen Treffer erzielen konnte. Statt einer Drei-Tore-Führung (25:22) liefen die Hausherren plötzlich einem Drei-Tore-Rückstand (25:28) hinterher. Ein Vorsprung, den sich die Flensburger nicht mehr nehmen lassen sollten.

Tragende Rollen bei der SG spielten Linksaußen Emil Manfeldt Jakobsen (zwölf Tore, drei davon per Siebenmeter) und Lasse Möller (sieben Tore). Bei Balingen waren Kreisläufer Nikola Grahovac und Linkshänder Jerome Müller mit je sechs Treffern am erfolgreichsten. HBW-Linksaußen Patrick Volz, der bald in Flensburg unter Vertrag stehen wird, traf dreimal. Die neun Paraden von SG-Schlussmann Benjamin Buric (Fangquote von 32 Prozent) übertraf kein Keeper.

Dänisches Duo trägt die Füchse

Einen begeisternden Heimsieg, bei dem sogar an der 40-Tore-Marke gekratzt wurde, feierten die Füchse Berlin. Der Hauptstadtklub ließ dem SC DHfK Leipzig beim 37:28 (18:9) nicht den Hauch einer Chance. Mit einer starken Abwehr- sowie einer konzentrierten Angriffsleistung führte die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert bereits vor dem Wechsel eine Entscheidung herbei.

Kein Kraut gewachsen war einmal mehr gegen das dänische Duo: Mathias Gidsel und Lasse Andersson erzielten für die Gastgeber alleine je neun Treffer. Dazu kamen sieben Tore von Kreisläufer Mijajlo Marsenic - so viele gelangen auch Matej Klima als Leipzigs bestem Werfer.

Im Tor wurde die Partie vor 8317 Zuschauern jedenfalls nicht entschieden: Den 13 Paraden von Dejan Milosavljev stand DHfK-Keeper Kristian Saeveraas (13 Paraden) in nichts nach. "Wir haben das heute sehr dominant und souverän gelöst, unsere Abwehr hat bärenstark gekämpft", lobte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der offen anfügte: "Wir hatten Bedenken, dass die Spieler eventuell schon mit ihren Gedanken woanders sind, das war heute nicht der Fall."

Unschönes Wiedersehen mit Martinovic für Hannover

Ein aus Sicht der Hausherren unschönes Wiedersehen gab es in der Partie der TSV Hannover-Burgdorf gegen die MT Melsungen. Bei der 30:34 (16:21)-Niederlage vor 9900 Zuschauern spielte MT-Linkshänder Ivan Martinovic bei seiner Rückkehr nach Niedersachen groß auf. Der Kroate erzielte alleine 16 (!) Treffer - davon nur vier Siebenmeter - bei einer beeindruckenden Wurfquote von 80 Prozent.

Bei den "Recken" stemmten sich besonders Rechtsaußen Maximilian Gerbl (7 Treffer) und Kreisläufer Justus Fischer (6) gegen die Niederlage. Nach der jüngsten 20:34-Klatsche in Kiel war es der nächste Rückschlag für die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Christian Prokop, die bereits sieben Punkte hinter dem THW (ein Spiel weniger) auf Rang fünf liegt.