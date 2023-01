Martinez statt Mourinho: Portugal stellt neuen Nationaltrainer vor

Die portugiesische Nationalmannschaft hat einen neuen Cheftrainer. Roberto Martinez (49) übernimmt nach Belgien die nächste ambitionierte Auswahl.

In Katar scheiterte er mit Belgien noch in der Vorrunde, jetzt übernimmt Roberto Martinez einen anderen WM-Teilnehmer - der es weiter geschafft hatte als sein eigenes Team. Wie der portugiesische Fußballverband am Montag mitteilte, trainiert Martinez künftig die portugiesische Nationalmannschaft. Eine Vertragslaufzeit wurde nicht kommuniziert. Bereits am Samstag hatte "The Athletic" von einer mündlichen Einigung zwischen Trainer und Verband berichtet.

Martinez' Vertrag in Belgien war nach der WM ausgelaufen und nicht verlängert worden. In Portugal folgt er auf Fernando Santos, der die Mannschaft 2016 zum EM-Titel geführt hatte, nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM gegen Marokko aber entlassen worden war. Portugiesischen Medienberichten zufolge hieß die favorisierte Lösung von Verbandschef Fernando Gomes zunächst José Mourinho, ein Engagement des aktuellen Trainers der AS Rom ließ sich aber nicht realisieren.

Stattdessen wird nun der Spanier Martinez nach den Brasilianern Otto Gloria (1964 bis 1966 und 1982 bis 1983) und Luiz Felipe Scolari (2003 bis 2008) erst der dritte Nicht-Portugiese, der die Selecao übernimmt.

Martinez will "moderne Mannschaft" mit "taktischer Flexibilität"

"Ich freue mich, eine der talentiertesten Nationalmannschaften der Welt trainieren zu dürfen", erklärte der 49 Jahre alte Martinez in seiner Antritts-Pressekonferenz. "Als ich das erste Mal mit dem Vorstand und dem Präsidenten zusammentraf, wusste ich sofort, dass dies das Projekt war, das ich wollte." Dafür wolle er "eine moderne Mannschaft" bauen, "die taktisch flexibel ist. Diese Flexibilität ist sehr wichtig. Wir müssen ohne Ball gut strukturiert sein und unser Talent am Ball nutzen."

Als Unterstützung will sich Martinez noch einen portugiesischen Assistenten in seinen Trainerstab holen, "der selbst in der Selecao gespielt und eine internationale Karriere vorzuweisen hat. Das wäre sehr wichtig, um unser Verständnis für den portugiesischen Fußball zu verbessern." Um wen es sich dabei handeln soll, ließ Martinez noch offen. Die Struktur des Trainerstabs solle aber "in den nächsten Tagen" bekanntgegeben werden.