Martinez: "Ich war immer ein Kämpfer und ein Träumer"

Argentiniens Nationaltorwart Emiliano Martinez erinnert vor dem Endspiel gegen Frankreich an seinen steinigen Weg.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Emiliano Martinez, der "Dibu", die Zeichentrickfigur, so die eigentliche Bedeutung seines Spitznamens, entlehnt aus einer argentinischen Fernsehserie. Der Junior Martinez erinnerte die Kollegen bei CA Independiente in Avellaneda vor den Toren von Buenos Aires einst an jenes "Dibujito" aus der Fernsehserie, daher der Spitzname. Der TV-"Dibu" glich äußerlich ein wenig dem Pumuckl und mischte eine reale Familie auf.

Martinez glänzt mit Paraden und gehaltenen Strafstößen

Der Torwart-"Dibu" indes mischte vor einer Woche im Viertelfinale die Niederländer auf mit zwei gehaltenen Elfmetern, zuvor im Achtelfinale hatte er gegen Australien mit einer Glanzparade ganz spät in der Nachspielzeit das 2:1 gerettet und damit die Verlängerung verhindert.

Es waren nicht seine ersten Großtaten im Dress der Albiceleste. Bei der Copa America 2021 in Brasilien war er im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Kolumbien mit drei gehaltenen Schüssen zum Helden aufgestiegen - hatte sich allerdings durchaus etwas unsportlich verhalten, vor allem Schütze Yerry Mina vor dessen Schuss massiv verbal aus der Ruhe gebracht.

Die Albiceleste gewann dann bekanntlich nicht nur das Elfmeterschießen, sondern auch das Endspiel in Rio gegen Brasilien, Siegtorschütze war Angel di Maria. Und Martinez war Copa-Sieger nach seinem nur achten Länderspiel, Argentinien indes hatte 28 Jahren warten müssen seit dem Sieg 1993. Damals war der Keeper gerade mal ein Jahr alt gewesen, die TV-Serie hatte noch gar nicht das Licht der Welt erblickt.

Argentinier machen jede Partie zu einem Heimspiel

Weil es nun aber in Katar um die ganze Welt zu gehen scheint an diesem Sonntag im Lusail gegen Titelverteidiger Frankreich, sprach Martinez am Vortag wieder zu den Medien. Ein wenig Aberglauben kann ja nicht schaden. "Schon gegen Mexiko war ein Finale, gegen Australien gelitten, gegen Niederlande Elfmeter, es war ein steiniger Weg. Abe wir hatten uns nach Saudi-Arabien gesagt, so wollen wir das Land, die Fans nicht zurücklassen. Nun ist es noch ein Schritt", erklärte der 30-Jährige am Tag vor dem Finale. Ein Schritt, als wenn die Albiceleste zu Hause spielen würde. "„Wir haben immer Heimspiele, wir spüren die Unterstützung der Fans, auch das hat uns nach der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien durch das Turnier getragen."

Wir fühlen uns nicht schwächer, wir haben den besten Spieler der Welt Emiliano Martinez im Blick aufs WM-Finale

Aber der Torwart von Aston Villa warnte auch: "Frankreich ist nicht nur Kylian Mbappé", alle "vier da vorne" seinen überaus gefährlich, also Olivier Giroud, Ousmane Dembelé und Antoine Griezmann. Und überhaupt, die Verteidiger seien weltklasse, Keeper Lloris ebenfalls. Doch Martinez betont: "Wir fühlen uns nicht schwächer, wir haben den besten Spieler der Welt"

Lionel Messi sei "noch besser drauf, als vor einem Jahr bei der Copa America, obwohl ich dachte, das geht eigentlich gar nicht. Doch es ist so und das gibt uns natürlich ganz viel Selbstvertrauen." In der Tat: Schon bei der Copa vor einem Jahr war Messi als bester Torschütze und Spieler ausgezeichnet worden.

Steiniger Weg zum Profi

Die breite Öffentlichkeit indes wurde erst damals so richtig aufmerksam auf Martinez: Dabei hatte der schon bei der U-17-Südamerika-Meisterschaft 2009 geglänzt, woraufhin der FC Arsenal angebissen hatte, 2010, kurz bevor er 18 wurde, ging es nach London. "Ich war immer ein Kämpfer, aber auch ein Träumer, und ich leben meinen auch hier. Aber es war nicht leicht. Ich musste meiner Familien finanziell helfen", erinnerte sich der Torwart an den steinigen Weg - nicht den durch das WM-Turnier, sondern den einst auf dem Weg hin zum Profi. "An all das werde ich in der Nacht vor dem Finale auch denken."

2014 hatte er Argentiniens 0:1 im WM-Endspiel gegen Deutschland noch mit Freunden beim Grillen geguckt, 2002 als knapp Zehnjähriger geweint, als Argentinien in Japan schon in der Gruppenphase ausgeschieden war.

Keine Stammkraft bei Arsenal

Seine Devise daher: Immer auf dem Boden bleiben, auch wenn er jetzt selbst auf dem Rasen steht, womöglich Weltmeister wird: "Ich komme aus Mar del Plata und hatte keinen goldenen Löffel", betonte der Keeper, der sich als Junior bei den Gunners lange nicht durchsetzen konnte: Ausleihen an Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Reading, sogar ein Jahr nach Getafe in Spanien folgten. 15 Premier-League-Spiele machte er insgesamt für die Londoner, erst eine Verletzung Bernd Lenos im Juni 2020 ermöglichte ihm schließlich eine Reihe von Spielen am Stück.

Es reichte, dass Aston Villa auf den Keeper aufmerksam wurde und ihn für 17 Millionen Euro holte, dort ist er seither Stammkeeper und kam 89-mal in der Premier League zum Einsatz.

Am Sonntag im Lusail folgt nun sein 26. Länderspiel. Nach dem achten wurde er Copa-America-Sieger, 18 Spiele später kann er Weltmeister werden. Und wenn er dafür einen Elfmeter halten muss, dann bitte her damit.