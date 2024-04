Martinez fehlt ManUnited nach Comeback erneut - Auch Lindelöf verletzt

Die Verletzungsprobleme bei Manchester United halten weiter an. Unmittelbar nach seiner überstandenen Knieverletzung müssen die Red Devils unter anderem erneut auf Lisandro Martinez verzichten.

Fehlen Manchester United in den kommenden Wochen: Lisandro Martinez und Victor Lindelöf (v. li.). Getty Images

Beim turbulenten 1:1 in Brentford hatte Lisandro Martinez seinen angeschlagenen Innenverteidigungs-Kollegen Victor Lindelöf in der 69. Minute noch nach rund zweimonatiger Verletzungspause unter Applaus der mitgereisten ManUnited-Anhänger ersetzt. Wie der Klub aus Manchester nun am Dienstagabend verkündete, wird Trainer Erik ten Hag "mindestens einen Monat" nicht nur ohne den Schweden, sondern ebenfalls zum wiederholten Male ohne den Argentinier auskommen müssen.

Während sich Lindelöf im Auswärtsspiel am vergangenen Spieltag eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, folgte die nächste Hiobsbotschaft bei Martinez unter der Woche im Training. Demnach steht der 26-jährige Innenverteidiger aufgrund einer Wadenzerrung vorerst nicht zur Verfügung - wie schon über weite Strecken der laufenden Saison.

Defensiv-Duo fehlt auch im FA-Cup-Halbfinale

Nach einer erneuten Operation am rechten Mittelfuß, den sich Martinez zum Ende der vorherigen Spielzeit gebrochen hatte, verpasste der Argentinier zwischen September 2023 und Januar 2024 insgesamt 22 Partien seines Klubs. Nur einen Monat später bremste ihn schließlich eine Knieverletzung weitere knapp zwei Monate aus.

Orientiert man sich an der prognostizierten Ausfalldauer der Red Devils, so dürften Martinez und Lindelöf mindestens die kommenden fünf Partien in der Premier League - darunter beim FC Chelsea (Donnerstag, 21.15 Uhr) und gegen Liverpool (Sonntag, 16.30 Uhr) - als auch das FA-Cup-Halbfinale gegen Coventry City verpassen (27. April).