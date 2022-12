Martinez: Die Ohnmacht des Star-Dompteurs

Die sechsjährige Amtszeit von Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez betrachten zahlreiche Kritiker in der Heimat als uneingelöstes Versprechen. Dazu passen nach dem WM-Aus gegen Kroatien die Abschiedsworte des Fußballlehrers - das Ende einer Ära im Konjunktiv.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Das belgische Ausscheiden kommentierte Roberto Martinez schon kurz nach dem 0:0 gegen Kroatien bemerkenswert aufgeräumt. Auf die Frage, ob er enttäuscht sei, antwortete der Trainer: "Ja und nein. Die eigentliche Enttäuschung war das Spiel gegen Marokko. Diesmal haben wir so gespielt wie 2018 - mit Herz, mit Spaß, mit einer Gruppe von Spielern, die wirklich stolz sind, dieses Trikot zu tragen. Das alles hat in den ersten beiden Spielen gefehlt. Und eine WM lässt nun mal nicht viele Schwächen zu, deshalb sind wir raus."

"Ich hatte nach 2018 viele Möglichkeiten, zu Vereinen zu wechseln. Aber ich wollte loyal sein"

All das trug der 49-jährige Spanier in einem nüchternen, unaufgeregten Tonfall vor, der im Nachhinein nahelegt: Martinez hatte emotional offensichtlich schon abgeschlossen mit seiner Zeit als Coach der Roten Teufel. Passend dazu bestätigte er wie beiläufig: "Ja, klar, das war mein letztes Spiel." Und: "Das hat nichts mit dem Ausscheiden in der Vorrunde zu tun. Ich habe vor dieser WM entschieden, nach dem Turnier aufzuhören. Das ist kein Rücktritt, mein Vertrag ist einfach zu Ende." Verbunden mit dem Hinweis, er habe "nach 2018 viele Möglichkeiten gehabt, zu Vereinen zu wechseln. Aber ich wollte loyal sein, zu meinem Vertrag stehen." Das klang fast ein wenig bedauernd.

Fehlte dem Trainer selbst das Feuer für ein "letztes Hurra"?

Ob Martinez unter diesen Voraussetzungen womöglich selbst das nötige Feuer fehlte, um seine in die Jahre gekommene Mannschaft noch einmal zu einem "letzten Hurra" zu treiben? Das bleibt natürlich spekulativ. Fakt aber ist: In den ersten beiden Partien gegen Kanada (1:0) und Marokko (0:2) musste der Fußballlehrer an der Seitenlinie machtlos die uninspirierten Auftritte seiner Schützlinge über sich ergehen lassen. Erst nach einer internen Aussprache der nominellen Führungsspieler, provoziert durch Kevin de Bruynes kritisches Interview ("wir sind zu alt") im "Guardian", folgte gegen Kroatien so etwas wie eine Trotzreaktion.

"Wären wir heute durchgegangen, hätten wir ab dem Achtelfinale wieder das richtige Belgien gesehen"

Romelu Lukaku, nach Verletzungspause weiterhin nicht fit für 90 Minuten, hätte im zweiten Abschnitt als Joker zum Helden werden können. Allein: Der 29-jährige Toptorjäger vergab gleich drei hochkarätige Gelegenheiten. "Wären wir heute durchgegangen, hätten wir ab dem Achtelfinale wieder das richtige Belgien gesehen", formulierte Martinez. Wenn man so will ein Konjunktiv als passendes Ende seiner sechsjährigen Ära. Entpuppte sich diese doch, jedenfalls in Augen der zahlreichen Martinez-Kritiker in Belgien, ganz generell als ein nicht eingelöstes Versprechen. Die "goldene Generation" um Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois und Romelu Lukaku schien für einen bedeutenden Titel ausersehen. Der größte Erfolg blieb indes "nur" Platz 3 bei der WM 2018 in Russland.

"Die wahren Fans wissen zu schätzen, was diese Generation geleistet hat"

Dass Martinez diese Betrachtungsweise für unfair hält, machte er häufig genug deutlich. Auch noch einmal während seiner letzten Pressekonferenz als Belgien-Coach: "Die wahren Fans wissen sehr wohl zu schätzen, was diese Generation geleistet hat." Und damit eben auch Martinez selbst, wie subtil zwischen den Zeilen mitschwang. Zugleich sei ihm für die Zukunft nicht bange: Akteure wie den gegen Kroatien gelb-gesperrten Amadou Onana (21), Youri Tielemans (25), Jeremy Doku (20), Arthur Theate (22) oder Zeno Debast (19) sieht er für kommende Turniere als potenzielle Säulen, "die an der Vorgänger-Generation bisher wachsen konnten". Allerdings: Die Kritik, den eindeutig fälligen Umbruch nicht entschiedener forciert zu haben, muss Martinez sich zum Abschied gefallen lassen. Genau wie die Feststellung, als Dompteur eines in sich zerstrittenen Altstar-Ensembles in Katar schlicht ohnmächtig gewesen zu sein.