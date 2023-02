Martinelli verlängert: "Ich liebe alles an Arsenal"

Gabriel Martinelli hat sich langfristig an Arsenal gebunden, andere sollen folgen. Der Flügelstürmer erinnert sich auch lachend an seinen schweren Start in London.

Auch dank Gabriel Martinelli träumt der FC Arsenal vom ersten Meistertitel seit 19 Jahren, jetzt hat der Premier-League-Tabellenführer den 21 Jahre jungen Brasilianer langfristig an sich gebunden. Am Freitag machten die Gunners die bereits im Raum stehende Vertragsverlängerung offiziell, ohne eine genaue Laufzeit zu nennen. Englischen Medienberichten zufolge ist das neue - gewiss deutlich höher dotierte - Arbeitspapier bis 2027 gültig.

"Ich bin wirklich glücklich, dass ich den neuen Vertrag bekommen habe", wird Martinelli auf der Klubwebsite zitiert. "Ich habe es schon oft gesagt: Ich liebe alles an Arsenal. Ich liebe die Stadt, ich liebe meine Teamkollegen, ich liebe die Fans, ich liebe den Verein und ich werde mein Bestes für diesen Verein geben."

"Ich habe nichts von dem verstanden, was die Jungs gesagt haben"

Der Nationalspieler und WM-Teilnehmer war im Sommer 2019 nach London gewechselt und blickt heute lachend auf seinen schwierigen Start zurück. "Ich erinnere mich, dass ich sehr, sehr nervös war und kein Wort Englisch sprechen konnte. Es ist sogar noch schlimmer, weil man sich nicht einmal mit den Jungs unterhalten kann. Ich weiß noch, dass ich nichts von dem verstanden habe, was sie zu mir sagten."

Inzwischen ist Martinelli fester Bestandteil eines starken Kaders und darf sich Stammspieler nennen. Der Rechtsfüßer vom linken Flügel kommt in dieser Saison auf 19 Premier-League-Einsätze, in denen ihm sieben Tore und zwei Vorlagen gelangen. Arsenal hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger und Titelverteidiger Manchester City, der sogar bereits eine Partie mehr absolviert hat.

Artetas lange Liste: Wo sich Martinelli noch verbessern kann

"Unsere Fans sehen seine Qualität und Energie jedes Mal, wenn er das Trikot anzieht, doch jeden Tag im Training zeigt er dieselbe harte Arbeit", lobt Trainer Mikel Arteta und sieht noch "riesiges Potenzial": "Er kann sich physisch weiterentwickeln. Er kann sich mental weiterentwickeln. Er kann sich in Sachen Konstanz weiterentwickeln. Er kann sich defensiv weiterentwickeln. Er kann sich im letzten Drittel und in den Räumen, die er besetzt, weiterentwickeln. Seine Zahlen können verbessert werden. Und er ist so willig - das ist das Beste an Gabi."

Nach Martinelli will Arsenal noch weitere junge Schlüsselspieler an sich binden. "Teil des Plans ist es, die Verträge unserer größten Talente zu verlängern ", so Arteta. "Wir haben mit Gabi begonnen, was eine gute Nachricht ist. Die anderen werden so bald wie möglich folgen, aber wir müssen uns erst einmal einigen." Dazu zählen Innenverteidiger William Saliba und Offensivmann Bukayo Saka.