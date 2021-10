Martina Demmel und Yannick Flohé triumphieren

Bei den deutschen Meisterschaften im Lead-Klettern holten sich Martina Demmel und Yannick Flohé jeweils den Titel.

Mit Demmel, die für die DAV-Sektion Allgäu-Kempten startet, setzte sich die Vizemeisterin aus dem vergangenen Jahr gegen die Konkurrenz im Klettern am Seil durch. Im Augsburger Kletterzentrum kam sie einen Griff weiter (30+) als Sandra Hopfensitz (DAV Augsburg), die als erste gestartet war und gleich eine starke Leistung vorgelegt hatte. Dritte wurde Lucie Molitor vom DAV Zweibrücken.

Überraschendes Podium ohne Meul und Dörffel

Ein überraschendes Podium, auf dem vor allem die nach den Halbfinals dominierenden Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln) und Lucia Dörffel (DAV Chemnitz) fehlten. Meul ging als Letzte der Finalistinnen an die Wand und rutschte bei einem Fußwechsel scheinbar leichtsinnig aus und fiel ins Seil, Dörffel hatte bei einem Knieklemmer Probleme und kippte dann auch überraschend früh aus der Wand.

Flohé und der "perfekte Abschluss"

Bei den Herren gewann Yannick Flohé die deutsche Meisterschaft, der zuletzt bei der Weltmeisterschaft Moskau den WM-Titel in der Kombination gewonnen hatte. Er kletterte bis Griff 41 und damit so hoch wie kein anderer.

Der 22-Jährige holte damit das Double, denn im Juni dieses Jahres wurde er bereits deutscher Meister im Bouldern. Zweiter wurde Michael Ullrich (DAV Memmingen), weil er gegenüber dem drittplatzierten Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten) die bessere Wertung aus dem Halbfinale mitgenommen hatte - im Finale scheiterten beide am selben Griff (40+). Der nach dem Halbfinale führende Sebastian Halenke durfte als Letzter an die Wand, doch blieb dem WM-Finalisten von Moskau nur Rang vier (38,5).

Mit der Deutschen Meisterschaft im Lead geht die nationale Wettkampfsaison 2021 zu Ende. "Mit dem Meistertitel im Lead habe ich mir ein großes Ziel erfüllt, und das war nach der WM in Moskau der perfekte Abschluss der Saison. Jetzt möchte ich gerne mehr am Fels bouldern gehen und mich nächstes Jahr stärker auf Lead konzentrieren. Mein Fokus ist auf jeden Fall Paris 2024."

Dort steigen in knapp drei Jahren die Olympischen Spiele. Im Gegensatz zur Premiere in Tokio wird dann ein Medaillensatz im Speed (Männer/Frauen) sowie einer in der kombinierten Boulder-Lead-Wertung (Männer/Frauen) vergeben.