Martin Schwalb mit Kritik am Verfahren gegen Nikola Portner: "In meinen Augen nicht korrekt"

Am 26. Juni wurde die Suspendierung von Nikola Portner mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Nach über zwei Monaten Sperre ist es dem Schweizer Torhüter also wieder erlaubt, auf das Handball-Feld zurückzukehren. Teile der Handballszene beschäftigt der Fall noch immer. Nun haben sich Christian Schwarzer und Martin Schwalb zu dem Thema geäußert.

Nachdem Nikola Portner positiv auf die verbotene Substanz Methamphetamin getestet wurde, stand er unter Doping-Verdacht. Der 30-Jährige wurde in der Folge am 11. April von der Handball-Bundesliga suspendiert. Die Nachricht des positiven Doping-Befunds erreichte die Öffentlichkeit in der Woche des Pokal-Final4. Es war ein Beben in der Handball-Welt. Am 26. Juni folgte die Entscheidung: Nikola Portner wurde freigesprochen und die Suspendierung aufgehoben.

Die Handball-Bundesliga begründete die Entscheidung damit, dass die im Körper Portners "nachgewiesene Menge der verbotenen Substanz" eine so geringe Dosierung gehabt habe, "dass eine aktive Einnahme und eine leistungssteigernde Wirkung ausgeschlossen werden kann und dass weder von einer absichtlichen noch einer verschuldeten Einnahme auszugehen ist."

» Warum die Handball-Bundesliga Nikola Portner freigesprochen hat

"Mit der Entscheidung der HBL sehen wir unsere Einschätzung zum Sachverhalt Nikola Portner bestätigt und freuen uns, dass wir nach Aufhebung der Suspendierung mit unserem Torhüterduo Hernandez und Portner nach der Sommerpause wieder in die neue Spielzeit starten können", wurde SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt nach der Verkündung auf der Vereinshomepage zitiert.

» So reagiert der SC Magdeburg auf die Portner-Entscheidung

"In erster Linie ist das für Nikola persönlich eine Befreiung, wie auch Bestätigung. Ich freue mich riesig, ihn als Menschen und Sportler zurück in der Schweizer Nationalmannschaft zu haben", war auch Andy Schmid glücklich über die Entscheidung. Der frühere Weltklasse-Spielmacher stand bis Anfang des Jahres noch regelmäßig zusammen mit dem Schlussmann für die Schweiz auf der Platte. Dann wurde Schmid Portners Trainer im Nationalteam. Doping-Experte Fritz Sörgel kritisierte hingegen die Entscheidung.

Schwalb und Schwarzer äußern sich

Nun sprachen auch Martin Schwalb und Christian Schwarzer im Podcast Erste 7 über den Fall Nikola Portner. "Ich glaube stets an das Gute im Menschen. Dementsprechend finde ich es gut, wie es jetzt ist. Ich kenne Nikola schon sehr lange. Ich habe mit den deutschen U-Mannschaften häufig gegen die Schweiz gespielt - mit ihm im Tor. Ein ganz toller, netter Junge", kommentierte Christian Schwarzer die Entscheidung.

Martin Schwalb stimmte ihm zu: "Ich finde die Entscheidung auch gut, schon allein aus dem Grund, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er es gemacht hat. Aber: Den Schaden, der bei ihm entstanden ist, hätte man vermeiden können. Die Konzentration des Stoffes war ja schon früh bekannt", meint Schwalb.

Der frühere Nationalspieler und Bundesliga-Trainer fordert: "Man hätte dementsprechend schon früher zu dem Urteil kommen können, dass er nichts genommen haben kann. Dann wäre das Ding relativ schnell vom Tisch gewesen. Dann hätte man ihn in der entscheidenden Saisonphase nicht ausschließen müssen. Das ärgert mich. Das ist in meinen Augen nicht korrekt."