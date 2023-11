Martin Palermo verlässt Villarreal

Wechsel in der spanischen Primera División: Stürmer Martin Palermo verlässt nach drei Jahren den FC Villareal und wechselt zum andalusischen Klub Real Betis nach Sevilla. Der 29-jährige Argentinier unterzeichnete einen Vertrag bis 2004.

Will wieder große Sprünge machen: Martin Palermo wechselt zu Real Betis. Kicker

Palermo, der auch schon für die Nationalmannschaft seines Landes spielte, war vor der Saison 2000/01 für 8,5 Millionen Dollar von den Boca Juniors aus Buenos Aires zu der wegen ihrer traditionell gelben Trikots als "Yellow Submarine" bekannten Mannschaft des FC Villarreal gewechselt.

"Ich habe mich entschieden, zu einem großen Klub zu wechseln", erklärte der Torjäger bei der Ankunft in Sevilla: "Ich freue mich darauf, hier mit Stars wie Denilson, Joaquín, Fernando, Assuncao oder Tote zusammenzuspielen. Außerdem denke ich, dass mir die Spielweise der Mannschaft entgegenkommt."

Betis-Coach Víctor Fernández hatte auf die Verpflichtung gedrängt, nachdem mit Dani ein wichtiger Offensivspieler bei den "Grün-Weißen" mit einer schweren Knieverletzung monatelang ausfällt.

Schienbeinbruch beim Torjubel

Nach mehreren zum Teil schweren Blessuren hatte auch Palermo zuletzt nicht mehr zur Form alter Tage zurückgefunden. So brach er sich im November 2001 beim Pokalspiel Villarreals bei UD Levante das Schienbein, als er nach einem erfolgreichen Torschuss zu seinen Fans eilte, und diese im Freudentaumel eine Betonmauer zum Einsturz brachten. Die Teilnahme an der WM im vergangenen Jahr in Fernost war dadurch unmöglich geworden.

Zu seinen größten Erfolgen zählte der "Doppelpack", den er beim Weltpokal-Finalsieg 2000 der Spiel Boca Juniors gegen Real Madrid (2:1) verbuchte. Unvergessen sind in seinem Heimatland auch die drei Elfmeter, die er bei der Copa America 1999 während einer einzigen Partie verschoss.